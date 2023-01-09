Ученые назвали самый вредный способ приготовления кофе

Ученые из Гетеборгского университета более 20 лет изучали влияние кофе на здоровье. Они определили, какие способы приготовления напитка наиболее полезны, а какие - самые вредные.

Что показало исследование

Исследования проводились с 1985 по 2003 год. В нем приняли участие 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет. Они пили кофе, приготовленный разными способами. Ученые учитывали также образ жизни этих людей, наличие вредных привычек, лишний вес и уровень физической активности.

В результате исследований ученые заметили связь между способом заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни.

Самым вредным является нефильтрованный кофе и кофе, заваренный прямо в чашке. В таком содержится много веществ, повышающих холестерин. Их там в 30 раз больше, чем в отфильтрованном.

А самый полезный - кофе, приготовленный способом одноразового протока горячей воды через слой молотого кофе, имеющийся на фильтре. Умеренное употребление такого напитка уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Самая низкая смертность среди участников была у тех, кто выпивал 1-4 чашки такого кофе в день. Исследование также показало, что употреблять его даже полезнее, чем совсем отказаться от этого напитка.

Результаты ученых также показывают, что употребление фильтр-кофе уменьшало риск смерти на 15% по какой-либо причине по сравнению с людьми, которые вообще не пили кофе. Ученые это связывают с тем, что такой кофе богат антиоксидантами.

Самым вредным кофе становится тогда, когда гуща надолго остается в горячей воде. Поэтому вредны также эспрессо, капучино, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе.

Также ученые отмечают, что кофеин возбуждает нервную систему. Поэтому чрезмерное потребление кофе может вызвать тревогу, тремор, повышение давления, учащенное сердцебиение.

Этот напиток приводит к вымыванию из организма кальция, магния и калия. А из-за мочегонного эффекта могут развиться болезни почек и образоваться в них камни.

Кофе не следует пить беременным, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. А также тем, у кого бессонница, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз, гипертония.