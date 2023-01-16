Що не можна класти в каву: ці добавки перетворять його на шкідливий напій

Маршмеллоу та шоколад

Не варто додавати у свій напій зефір, маршмеллоу та посипати його шоколадом. Це спотворює смак напою та позбавляє його неповторного аромату.

Сиропи та ароматизатори

Більшість сиропів та ароматизаторів – штучні. Вони можуть викликати проблеми зі шлунком. А ще в них міститься цукру набагато більше, ніж у звичайній ложці цукру чи 50 мл молока.

Для кави часто використовують вершки тривалого зберігання. Для того, щоб вони не псувалися, виробники додають до них синтетичні добавки та консерванти.

Цукор та мед

Не рекомендується додавати в каву цукор, сироп, згущене молоко, морозиво і навіть мед. Все це призводить до набору ваги та насичує організм непотрібними вуглеводами.

Мед - не стає замінником цукру, оскільки він насичує напій фруктозою. Також шкідливі замінники цукру на фруктозі. Вони не вгамовують апетит, а розпалюють його. Після кави з медом дуже хочеться їсти й це часто веде до переїдання.

Молоко

Кава погано поєднується з молочними продуктами, оскільки одна чашка виводить з організму 2-3 г кальцію. Поєднувати з молоком або вершками високої жирності можна лише напій без кофеїну.

Тим більше кава знижує кількість кофеїну і заважає надавати йому судинорозширювальну дію.

Алкоголь

Не варто додавати в каву віскі, коньяк чи звичайне молоко. Такі добавки провокують здуття живота, а алкоголь може викликати біль голови через пару годин. А ще такий напій дає навантаження на печінку.

А що можна додати до кави?

Якщо ви не уявляєте свій ранковий напій без добавок, вибирайте ті продукти, які не містять цукор, багато вуглеводів, жир.

Наприклад, цукрозамінники без фруктози, нежирні вершки. Молоко краще брати соєве, вівсяне чи кокосове.

До кави підходять спеції - кориця, кардамон і навіть перець. Можна додати половину часточки лимона – такий напій підбадьорить.