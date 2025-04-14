Самый грустный кот в мире стал звездой обычного кафе: он умилит любого

Этот кот выглядит так, будто только что прочитал самый грустный роман в мире. В одном из кафе появился пушистый посетитель, чей взгляд не оставляет равнодушным никого. Люди снимают его на фото, публикуют в соцсетях и называют его самым грустным котом в мире.

Где находится этот самый грустный кот в мире и как он выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на Metro.

Где находится самый грустный кот в мире

Самый грустный в мире кот стал сенсацией в интернете и люди сейчас из многих стран ищут возможность ему помочь. А все произошло из-за видео, которое появилось в интернете.

На кадрах видно специальное кошачье кафе, и белого кота, который сидит на полу с невероятно грустным выражением лица.

"Сегодня я пошел в кошачье кафе и встретил самого грустного кота в мире", - так подписал видео автор.

Можно увидеть, как посетители кафе играют с другими котиками, а этот кот сидел с опущенным взглядом и его глаза просто сжимают сердце.

Выяснилось, что это кошачье кафе находится в Куала-Лумпур в Малайзии. И многие комментаторы просто умоляли сказать, где этот котик, чтобы подарить ему свои объятия или даже забрать его домой.

Как реагировали на этого котика в соцсетях

Давайте создадим петицию, чтобы дать этому коту неограниченное количество объятий.

Я пообещала, что больше не буду усыновлять котов, но этот котик бросает вызов этому решению.

Меня бы в том кафе арестовали за попытку за попытку забрать всех домой

Он выглядит дезориентированным, бедный ребенок.

Где это кафе? Прошу, пойдите кто-нибудь и усыновите этого малыша.

Его нужно забрать из кафе и накормить.

Маленькому котику нужны объятия и любящий дом.

Также люди размышляли, почему кот выглядит таким грустным и обсуждали его породу. Большинство предполагает, что это шотландский вислоухий кот или британский, или метис этих двух пород - потому что именно они известны своими выразительными глазами. Также предположили, что котик может быть уставшим.

Могут ли коты грустить

По словам ветеринаров, коты чувствуют грусть так же как и люди. Самыми распространенными признаками того, что кот несчастен является шипение, желание убежать.

Иногда коты могут не проявлять явных признаков стресса. Зато незначительное изменение в их привычном поведении может указывать, что они чувствуют себя плохо.

Чтобы кот (или кошка) были счастливы, нужно уделять много внимания, гладить, играть.

Если вы наблюдаете признаки хронической депрессии, стресса или болезни у вашей кошки, такие как потеря аппетита или плач, немедленно обратитесь к ветеринару.