12 блюд на Святвечер: что ставили на стол 100 лет назад

Святвечер - особый день в году для украинцев. Это праздник перед Рождеством, когда готовят 12 блюд, символизирующих 12 апостолов. Святвечер 100 лет назад был не менее особенным, чем сейчас. Традиции были схожими, но все же были некоторые отличия.

Что ели на Святвечер 100 лет назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие 12 блюд готовили в прошлом

Кутья. Это самое главное из 12 блюд на Святвечер, с которого начинали угощение. Раньше кутью делали из пшеницы, также ее готовили из риса или ячменя. Обязательно в кашу добавляли сухофрукты, мед и орехи.

Узвар. Кроме кутьи, на столе обязательно должен быть этот напиток. Его готовили из чистой воды и сухофруктов, иногда добавляли мед.

Борщ. Одним из вариантов постных первых блюд на Сочельник был борщ. Он варился без мяса, только с овощами. Иногда готовили постный борщ с карасями и грибами.

Традиционный украинский борщ (скриншот)

Пампушки, хлеб. К борщу и другим стали обязательно пекли изделия из муки. Самые популярные - пампушки с чесноком, или же душистый хлеб.

Рыба. На Святвечер обязательно подавали рыбу. Она могла быть жареной или запеченной. Также были популярны вкусные блюда из рыбы, такие как маринованная сельдь или же печеный карп.

Горох и фасоль. Вареные или тушеные бобовые были обязательным блюдом на Святвечер. В горох и фасоль также подавали различные изделия из муки.

Голубцы. Конечно же, это блюдо тоже было постным. Вместо мяса в голубцы клали пшено.

Голубцы на праздник (фото: freepik com)

Грибы. Они могли быть не только частью других блюд, но и отдельным угощением. Маринованные, тушеные - грибы были традиционным "гостем" стола на Святвечер.

Вареники. Их готовили по-разному. С картофелем, или вишнями, с черешнями или сливами. Это блюдо было одним из 12 основных.

Пшенная каша. Ее подавали в качестве гарнира или как полноценное блюдо, с грибами. Пшено было очень популярной крупой, без нее не обходился ни один Святвечер.

Пшено - популярная в Украине крупа (фото: freepik com)

Тушеная капуста. Это вкусное и полезное блюдо подавалось с грибами, или же просто так.

Праздничный калач. Конечно, выпечка была постной, но не менее вкусной. По традициям калач готовили в виде круга с отверстием посередине.