Что будет с Россией после войны: профессор Гарварда назвал два сценария

Профессор Гарварда предполагает, что будущее государства-террориста базируется на двух сценариях. Однако каким будет финальный аккорд России, зависит от победы Украины.

Об этом профессор Гарвардского университета и директор Украинского исследовательского института в Гарварде Сергей Плохий заявил в интервью "Голосу Америки".

Чем для России закончится война в Украине

По словам профессора, есть несколько сценариев.

"Режим выживает и изолируется, продолжает как-то дальше себе существовать. Второй вариант - может произойти падение режима", - говорит Плохий.

В случае прекращения существования режима на повестке дня возникнет вопрос Чечни или будущего Дагестана, Бурятии.

По словам ученого, как раз сегодня растет напряжение между центром и этими республиками.

"Так что какие-то варианты предсказать трудно, но ключевым фактором будет, насколько действительно будет решительной украинская победа. И придет ли она", - отметил он.

Приговорят ли Путина до конца жизни

Сергей Плохий считает, что все опять-таки будет зависеть от хода российско-украинской войны, от успешности контрнаступления и насколько долго этот режим сможет удержаться.

"Все, что я могу сказать, что проигранные войны в русской и советской истории традиционно приводят к падению режимов. Революция 1905 года происходила в контексте плохих новостей, пришедших с японской войны. Революция 17-го года следовала так называемому патронному голоду 1915 года в российской войне Первой мировой войны. Афганская война предшествовала развалу Советского союза", - объясняет он.

В то же время, профессор добавляет, что с точки зрения идеального диктатора Путин делает все, чтобы довести свою страну до краха.

"Хорошие россияне" существуют или нет?

По мнению ученого, настоящая антипутинская коалиция существует только за границей.

"Любая антипутинская активность сегодня невозможна в России, она возможна только за границей. Или они хорошие россияне, или полудобрые, совсем недобрые и так далее, это те круги, которые имеют наибольший шанс прийти к власти после этой войны, после режима, и украинцам нужно будет с ними строить отношения", - считает Плохий.