Що буде з Росією після війни: професор Гарварду назвав два сценарії
Професор Гарварду припускає, що майбутнє держави-терористки базується на двох сценаріях. Проте яким саме буде фінальний акорд Росії, залежать від перемоги України.
Про це професор Гарвардського університету та директор Українського дослідницького інституту в Гарварді Сергій Плохій заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
Чим для Росії закінчиться війна в Україні
За словами професора, є кілька сценаріїв.
"Режим виживає й ізолюється, продовжує якось далі собі існувати. Другий варіант - може відбутися падіння режиму", - каже Плохій.
У випадку припинення існування режиму на порядок денний постане питання Чечні чи майбутнього Дагестану, Бурятії.
За словами науковця, якраз сьогодні зростає напруга між центром і цими республіками.
"Так що якісь варіанти передбачити важко, але ключовим фактором буде, наскільки дійсно буде рішучою українська перемога. І чи вона прийде", - зазначив він.
Чи засудять Путіна до кінця життя
Сергій Плохій вважає, що все знову-таки буде залежати від ходу російсько-української війни, від успішності контрнаступу та наскільки довго цей режим зможе втриматися.
"Все, що я можу сказати, що програні війни у російській і радянській історії традиційно призводять до падіння режимів. Революція 1905 року відбувалась у контексті поганих новин, які прийшли з японської війни. Революція 17-го року слідувала так званому патронному голоду 1915 року у російській війні Першої світової війни. Афганська війна передувала розвалу Радянського союзу", - пояснює він.
Водночас професор додає, що з точки зору ідеального диктатора Путін робить все, щоб довести свою країну до краху.
"Хороші росіяни" існують чи ні?
На думку науковця, справжня антипутінська коаліція існує лише за кордоном.
"Будь-яка антипутінська активність сьогодні є неможливою в Росії, вона можлива лише за кордоном. Чи вони добрі росіяни, чи напівдобрі, зовсім недобрі і так далі, це ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після цієї війни, після режиму, і українцям треба буде з ними будувати відносини", - вважає Плохій.
Раніше ми показували, як зображували Росію у карикатурах минулих століть.
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