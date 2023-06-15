Що буде з Росією після війни: професор Гарварду назвав два сценарії

Професор Гарварду припускає, що майбутнє держави-терористки базується на двох сценаріях. Проте яким саме буде фінальний акорд Росії, залежать від перемоги України.

Про це професор Гарвардського університету та директор Українського дослідницького інституту в Гарварді Сергій Плохій заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Чим для Росії закінчиться війна в Україні

За словами професора, є кілька сценаріїв.

"Режим виживає й ізолюється, продовжує якось далі собі існувати. Другий варіант - може відбутися падіння режиму", - каже Плохій.

У випадку припинення існування режиму на порядок денний постане питання Чечні чи майбутнього Дагестану, Бурятії.

За словами науковця, якраз сьогодні зростає напруга між центром і цими республіками.

"Так що якісь варіанти передбачити важко, але ключовим фактором буде, наскільки дійсно буде рішучою українська перемога. І чи вона прийде", - зазначив він.

Чи засудять Путіна до кінця життя

Сергій Плохій вважає, що все знову-таки буде залежати від ходу російсько-української війни, від успішності контрнаступу та наскільки довго цей режим зможе втриматися.

"Все, що я можу сказати, що програні війни у російській і радянській історії традиційно призводять до падіння режимів. Революція 1905 року відбувалась у контексті поганих новин, які прийшли з японської війни. Революція 17-го року слідувала так званому патронному голоду 1915 року у російській війні Першої світової війни. Афганська війна передувала розвалу Радянського союзу", - пояснює він.

Водночас професор додає, що з точки зору ідеального диктатора Путін робить все, щоб довести свою країну до краху.

"Хороші росіяни" існують чи ні?

На думку науковця, справжня антипутінська коаліція існує лише за кордоном.

"Будь-яка антипутінська активність сьогодні є неможливою в Росії, вона можлива лише за кордоном. Чи вони добрі росіяни, чи напівдобрі, зовсім недобрі і так далі, це ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після цієї війни, після режиму, і українцям треба буде з ними будувати відносини", - вважає Плохій.