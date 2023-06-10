Не только борщ. Какое еще украинское блюдо пытаются украсть россияне (видео)

Россияне воруют не только чужие территории, но и культурное и нематериальное наследие. Веками они пытаются присвоить себе украинский борщ, вокруг которого ведутся настоящие баталии до сих пор. Но они покушались не только на это блюдо. Нашу окрошку они тоже выдают за свое...

Окрошка возникла во времена Киевской Руси

Окрошку называют королевой летних обедов, потому что она спасает в жару. Этот легкий холодный супчик издавна готовили на украинских территориях.

"Но даже здесь не обошлось без грязных лап российского медведя, который хочет все захватить. Но мы окрошку россиянам не отдадим", - говорится в видео.

Самая правдоподобная история происхождения блюда связана с князем Владимиром Великим. Пересказывают, что первый упрощенный рецепт окрошки появился еще во времена Киевской Руси сразу после ее крещения.

Вроде бы так в 988 году по приказу Владимира Великого селянам раздали еду, мед и квас. Напиток так понравился людям, что его начали готовить своими руками. Его употребляли в пищу с черным хлебом и луком. Потом стали добавлять редьку и все заливать квасом - такой была первая окрошка.

Еще один вариант возникновения окрошки - ее придумали селяне на Руси. Поскольку они тяжело работали, то их мучили и жажда, и голод. Поэтому они утоляли их квасом с редькой и луком - одновременно поели и попили. Такой суп хранили в погребах, чтобы охладить. Со временем блюдо попало на стол к богачам, где его дополнили мясом, огурцами, яйцами и картофелем.

А вот название "окрошка" происходит от слова крошить, поскольку продукты для этого блюда мелко нарезают.

Россияне придумали свой вариант происхождения блюда

Россияне придумали позорный вариант появления окрошки. Бурлаки, таскавшие против течения судна с грузом по Волге, обедали обычно квасом и сушеной рыбой.

Поскольку зубы у рабочих были плохими и хрупкими, то грызть сухую рыбу им было сложно. Потому они начали размачивать ее в квасе и так ели. Это вроде бы был прототип окрошки по российской версии.