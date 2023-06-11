Пятно цивилизации: как Российскую империю изображали на карикатурах в XIX-ХХ веках (фото)
Российская империя веками не давала спокойно жить другим народам, постоянно нападая на чужие территории с целью захватить их. Художники по всему миру креативно реагировали на кровавую политику россиян и изображали их на своих карикатурах. Хотя с тех пор прошло уже очень много лет, эти иллюстрации остаются актуальными до сих пор.
Карикатурами XIX-ХХ веков на Российскую империю поделилась группа Mayak story в Instagram.
Трагикомическая карта мира
Британский художник Брэд Роуз впервые изобразил Российскую империю в образе осьминога, который тянется щупальцами к чужим территориям. Позже образ осьминога стали использовать и другие картографы.
Карикатура 1877 года на Российскую империю (скриншот)
Медведь атакует Азию
Российский медведь движется через среднюю Азию, чтобы угрожать Афганистану и Персии. Иллюстрацию создали в 1890 году.
Карикатура 1890 года (скриншот)
"Некрасивое место"
С таким названием вышел постер у Life Magazine в 1890 году. В подписи к нему был указан следующий диалог:
Цивилизация: Что это за пятно? Не могу с ним справиться...
Мир: О, это Россия...
Иллюстрация 1890 года (скриншот)
Всемирное пренебрежение
"Дух цивилизации" с презрением указывает на человека, стоящего на пьедестале с надписью "Россия", вокруг него расположены символические представители наций. Эта работа была создана в 1903 году.
Карикатуру создали в 1903 году (скриншот)
Двуглавый орел нападает на финский язык
Картина финского художника Эдварда Исто "Атака" изображает, как российский двуглавый орел нападает на деву Финляндию в попытке вырвать у нее из рук свод законов. Работа датирована 1899 годом - это реакция на манифест Николая II по притеснению финского языка.
Рисунок датируют 1899 годом (скриншот)
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