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"С Бандерой не вступить": в Польше пригрозили блокировать путь Украины в ЕС

04:40 30.06.2026 Вт
2 мин
Почему в Польше угрожают блокировать вступление Украины в блок?
aimg Эдуард Ткач
"С Бандерой не вступить": в Польше пригрозили блокировать путь Украины в ЕС Фото: Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не согласится на вступление Украины в ЕС, если Киев не прекратит чествование ряда исторических деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Polsat News.

Во время беседы чиновник сказал, что у Украины возникнут серьезные проблемы с вступлением в Европейский союз, если страна продолжит использовать ОУН и УПА в качестве национальных символов.

"Мы (в ЕС - ред.) не должны возводить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский союз", - сказал он.

Также Косиняк-Камыш согласился с предположением ведущего, что в Киеве якобы есть определенные силы, которые не хотят, чтобы Украина вступала в Евросоюз.

Кроме того, он отметил, что каждая страна при вступплении в ЕС, должна соблюдать строгие требования, в том числе по вопросу исторической памяти. Он говорит, что нельзя строить сотрудничество в блоке на уважении к фигурам или движениям, которые вызывают боль, неприятие и распространяют ложь в отношении соседних стран блока.

Что предшествовало

Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименование "имени Героев УПА".

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла, после чего начались взаимные отказы украинской и польской стороны от наград.

На этом фоне лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать новые раунды переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также на днях стало известно, что был проведен опрос, который показал, что большинство граждан Польши выступают против вступления Украины в блок.

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