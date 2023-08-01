Что будет с рынком аренды квартир в Киеве перед прогнозируемыми осенне-зимними блекаутами

Нередко и сегодня украинцы выбирают Киев для начала нового пути или краткосрочных поездок. Согласно данным аналитиков, за летний период количество новых предложений на аренду в столице уменьшилось на 6%. В то же время цена на жилье выросла на 5,75% по сравнению с маем 2023 года.

Планировка переезда в другую квартиру или город всегда достаточно ресурсозатратный процесс: силы, время, деньги и адаптация. Некоторые месяцами продумывают все детали, а кто-то вынужден двигаться в неизвестность из-за сверхсложных условий жизни в войне.

Да, арендовать квартиру в Киеве сейчас – мечта многих украинцев. Но что же ожидает нас дальше? Об этом Styler рассказал продакт-менеджер маркетплейс DIM.RIA Виталий Побережский.

Что с ценами на аренду сегодня

Цены на аренду жилья в Киеве (и вообще в Украине) в 2023 году меняются циклически и постепенно.

К примеру, однокомнатная квартира в Киевской области, не считая столицы, в июне стоила 8657 грн, что всего на 1,44% больше, чем в мае. Пока весенний сезон на этой территории сказывался колебанием цены на такую же квадратуру в пределах 20%.

В столице стоимость арендованных апартаментов в предыдущем месяце составляла 17 383 грн и выросла на 5,75% по сравнению с маем.

"Конечно, если анализировать цены в 2022 году – тяжелым годом для украинцев и почти всех сфер деятельности, включая недвижимость, то они выросли почти на 41%", – говорит Поберезский.

При этом, говорит эксперт, иногда арендодатели предлагают более низкую цену, чтобы быстро сдать квартиру, а затем резко повышают ее или имеют проблемы с квартирантами.

Иногда также завышают стоимость, лишая себя долгосрочного арендатора, ведь рынок быстро меняется и люди ищут более выгодные условия.

"По моему мнению, в случае долгосрочной аренды временные спады или рост не должны мешать критически мыслить и понимать, что в любом случае предполагается оплата средней цены", - высказывается аналитик.

Факторы изменения стоимости аренды

Ранее (до полномасштабного вторжения) повышение цен на аренду связывали с сезоном путешествий, началом учебного процесса, временем года.

Сейчас обстоятельства другие, однако Поберезский обращает внимание на два основных фактора, влияющих на формирование стоимости.

Возвращение студентов в город. По информации МОН, учебным заведениям рекомендовано возвращаться к аудиторному обучению и указывает, что 67,8% учебных заведений могут обеспечить укрытия для учащихся и студентов. Последние в свою очередь выбирают возвращаться в большой город, так что и количество желающих арендовать жилье увеличится. А спрос формирует цену.

Ожидание зимнего периода. Как говорится: готовь сани летом, а телегу - зимой. Люди, которые планируют снимать квартиру, пытаются сделать это раньше времени, чтобы адаптироваться и подстроить свой бюджет к сезону холодов.

Чеклист для аренды в 2023 году

К сожалению, полномасштабное вторжение продолжается, и на зимний период нужно себя обеспечить всем необходимым. Выбор жилья и до войны был непростым процессом, а сейчас – подавно.

На фоне прогнозируемых осенне-зимних блекаутов нужно тщательно выбирать жилье, которое собираетесь арендовать.

Побережский дает несколько советов, которые помогут арендовать максимально комфортное жилье и минимизировать "квартирные страдания" в холодное время года.

Наличие альтернативных источников электроэнергии

Очевидно, те предложения для аренды, которые пользуются генераторами, электростанциями или бесперебойным доступом к электричеству, все еще пользуются спросом. Это влияет на стоимость. Некоторые имеют павербанки или электростанции в собственном пользовании, но если нет, то этим пунктом не следует пренебрегать. Особенно если это позволяет бюджет.

Приближенность к объектам инфраструктуры

Мы волнуемся за свою семью, жизнь и, будем честны, иногда и за сон. Размещение квартиры в зоне, где существуют важные объекты, будут формировать и цену. Она может быть ниже или этим аргументом можно оперировать в переговорах.

Доступ к бомбоубежищу

Это один из самых главных аспектов, который пришел в нашу жизнь в прошлом году. Как бы странно ни звучало, но за безопасность нужно платить. Часто арендодатели повышают цену квартиры из-за того, что есть быстрый выход к укрытию.

Этажность и панорамные окна

Очевидно, украинцам знакома опасность квартиры на верхних этажах дома с прекрасным видом на город. Раньше это было желанием с картинки в поисках арендованного дома, а сейчас – постоянная тревога. Это не значит, что жить там нельзя, однако такое жилье повышает уровень волнения во время воздушных атак.

"Жаль это осознавать, но в турбулентное время мы вынуждены быть мобильными и гибкими. Безусловно, хочется понятного будущего, но подготовить себя к непредсказуемым обстоятельствам необходимо. Составьте список основных требований к жилью, чтобы определить свой бюджет. Можно провести предварительный анализ предложений аренды для того, чтобы понять соотношение ожиданий и возможностей", – советует эксперт.

Как запрыгнуть в "правильный вагон" и быть своевременным

Поиск апартаментов для аренды длится в среднем от одного до двух месяцев.

"Из моего опыта: до трех недель занимает обзор предложений, доступных на маркетплейсах. За этот период искатель осуществляет несколько просмотров апартаментов. Бесспорно, есть случаи, когда везет и находится нужный вариант уже на этом этапе, но при нынешних условиях нужно набраться терпения для выбора той самой квартиры", - рассказывает аналитик.

Он отмечает, что "хорошие предложения забирают быстро", поэтому рекомендует "быть готовым принимать решения на месте".

"Как показывает практика, первые встречи с риелторами не оправдывают ожиданий. Поэтому нужно действовать уверенно и рассудительно: детальный осмотр квартиры, подписание договора аренды, его заверение у нотариуса обязательны", - советует Виталий.

"Рынок аренды жилья меняется так же быстро, как и проходит жизнь в столице. В итоге хочу сказать, что для понимания того, как формируется цена на аренду, мы опираемся на актуальные обстоятельства, а по поводу времени - должны принимать во внимание ограниченное количество объявлений и четкие критерии, которые соответствовали бы приближению холодного сезона в период агрессии России", - добавляет эксперт DIM.RIA.