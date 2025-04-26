9 привычек, которые приводят к быстрому старению кожи: избегайте их всеми силами

Кожа - это зеркало нашего образа жизни. И хотя морщины со временем неизбежны, некоторые привычки могут значительно ускорить процесс старения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Everyday health .

Трение глаз

Мешки под глазами развиваются как часть естественного процесса старения и возникают, когда мышцы вокруг глаз ослабевают.

Дерматолог Пол Джаррод Фрэнк рассказал, что непрерывное трение глаз является большой причиной появления темных кругов и тонких морщин.

Часто использование увлажняющего крема для глаз и сон на шелковой наволочке, могут помочь уменьшить зуд и сухость глаз.

Недосыпание

Сон необходим для энергии и улучшения состояния кожи лица. Все потому, что ночью кожа обновляется.

Недостаток сна со временем может отразиться на лице. Исследование показало, что ограничение сна в течение двух ночей привело к тому, что кожа стала более сухой, потеряла эластичность, была тусклой и имела более заметные темные круги под глазами.

Чтобы выспаться, придерживайтесь таких советов:

ложитесь спать и просыпайтесь ежедневно в одно и то же время, чтобы тело соответствовало расписанию

сделайте спальню темной, прохладной и тихой

завершите прием пищи за два-три часа до сна

ограничьте количество кофеина, который вы потребляете во второй половине дня

Сильный стресс

Стресс влияет на каждую часть тела, включая кожу. Он высвобождает кортизол, который вызывает распад коллагена. Если вы постоянно в стрессе, то тело непрерывно выбрасывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение.

Избежать стресса можно с помощью изменения образа жизни, включая хорошее питание, хороший сон и медитацию, которые оказывают огромное влияние на биологический и косметический процесс старения.

Не использовать солнцезащитный крем

Чтобы защитить кожу от преждевременного старения, стоит использовать SPF. Воздействие ультрафиолета (УФ) является основной причиной преждевременного старения кожи, деградации коллагена и эластина, что приводит к морщинам, дряблости и гиперпигментации.

Косметики, которая содержит в своем составе SPF будет неэффективной для надлежащей защиты кожи.

Перед макияжем нанесите солнцезащитный или увлажняющий крем с SPF широкого спектра действия. Такой продукт защитит кожу от UVA-лучей, которые способствуют старению кожи, и UVB-лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги.

Стоит также повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа.

Игнорирование шеи и рук

Шея может изменить цвет и выглядеть старше, как правило, в результате длительного пребывания на солнце. Все потому, что люди обычно не наносят солнцезащитный крем на эти участки, и это может привести к появлению морщин и темных пятен.

Поэтому летом перед выходом на улицу пользуйтесь солнцезащитным кремом и надевайте шляпу.

Убедитесь, что любые средства по уходу за кожей, которые вы наносите на свое лицо, распространяете их на шею, грудь и тыльную сторону рук.

Не носить солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки защищают глаза от УФ-лучей, которые могут повредить веко, роговицу, хрусталик и сетчатку и нежную кожу вокруг глаз.

Кроме повреждения глаз, отказ от солнцезащитных очков также может повлиять на кожу. Очки помогают избежать прищуривания, которое может вызвать динамические морщины, которые со временем превращаются в постоянные складки.

Они также могут физически блокировать некоторые ультрафиолетовые лучи, которые разрушают коллаген и эластин, что приводит к признакам преждевременного старения.

Чтобы убедиться, что солнцезащитные очки обеспечивают достаточную защиту, на этикетке должно быть написано "100-процентная защита от UVA и UVB".

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов

Дерматолог Анетта Решко рассказала, что диета, богатая ультраобработанными продуктами, включая те, которые содержат чрезмерное количество сахара и рафинированных углеводов, может вызвать хроническое воспаление во всем теле.

Это может способствовать возникновению угрей, розацеа и преждевременному старению кожи.

Сосредоточьтесь на потреблении целостной растительной диеты, таких продуктах, как орехи, семена, овощи (особенно зеленые листовые) и оливковое масло. Этот тип питания обеспечивает достаточное количество витаминов-антиоксидантов, таких как A, C и E, а также здоровых жиров, которые защищают клетки от повреждения и воспаления.

Алкоголь

Употребление алкоголя, особенно в чрезмерных количествах, может играть важную роль в здоровье кожи, поскольку оно может вызывать многие воспалительные заболевания кожи, такие как псориаз и розацеа.

Поскольку алкоголь также является мочегонным средством, он может вызвать покраснение, сухость и, в некоторых случаях, преждевременные тонкие линии и морщины.

Ограничьте алкоголь или избегайте его вообще. Важно понимать что ни одно количество алкоголя не является безопасным для здоровья.

Курение

Курение - это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья. Никотин и токсины из дыма повреждают коллаген и эластин, что вызывает морщины.