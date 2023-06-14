Самые простые рецепты консервирования клубники: вам эти способы точно понравятся

Сезон клубники в Украине в самом разгаре, а значит пришло время ее заготовить на зиму. Любимая ягода до конца июня уже закончится, а насладиться ею на весь год вперед очень сложно. Закрыть на зиму пару баночек летней клубники можно с помощью самых простых и легких рецептов.

Какие рецепты консервации клубники вам точно понравятся - читайте в материале Styler ниже.

Клубника в собственном соку

Клубника - 1 кг

Сахар - 300 г

Лимонная кислота - 2 щепотки или сок лимона - 2 ч. ложки

Возьмите спелую клубнику, среднего размера. Помойте, переберите, уберите листики. В большую кастрюлю и налейте холодную воду. Аккуратно пересыпьте клубнику и оставьте на пару минут, чтобы вся грязь и пыль осела на дно. Потом промойте под струей воды каждую ягодку.

На дно миски насыпьте немного сахара, потом слой клубники. Чередуйте так, чтобы последним был слой сахара. Накройте посуду крышкой и оставьте на 6-8 часов (можно на ночь). Не перемешивайте.

Простерилизуйте банки. Разложите по банкам ягоды - утрамбовывать не нужно, но разложите по самый верх. Затем залейте соком, который клубника пустила за ночь. Сверху в каждую банку насыпьте по щепотке лимонной кислоты или налейте лимонный сок - по одной ложке.

Готовые банки простерилизуйте. Закупорьте крышками, переверните вверх ногами и укутайте в полотенце. Оставьте остывать. Потом поставьте банки в темное прохладное место.

Клубника с сахаром

Клубника - 1 кг

Сахар - 1 кг

Клубнику нужно помыть, очистить от листиков и тщательно проверить каждую ягодку - чтобы не было порчи. Миску и все инструменты обдайте кипятком - тут нужна полная стерильность. Вам понадобится миксер или погружной блендер.

Простерилизуйте банки и крышки. Клубнику измельчаем блендером. Высыпаем 900 г сахара. Тщательно перемешиваем. Раскладываем по банкам. Оставшийся сахар выкладываем в банки тонким слоем. Закручиваем банки крышками и отправляем в холодильник.

Клубничное пюре без сахара

Этот рецепт годится для переспелой, мятой или очень крупной клубники. Приготовьте пластиковые контейнеры или пакеты для заморозки.

Клубнику тщательно моем, удаляем листики. Отправляем в глубокую миску и измельчаем. Можно использовать обычную толкушку для пюре. Готовое пюре разлейте по контейнерам или пакетам. Закройте и отправьте в морозилку. Такое пюре зимой можно добавлять в коктейли, мороженое, использовать как начинку или дополнение к чаю.

Клубничный джем

Клубника - 1 кг

Сахар - 1,2 кг

Лимонная кислота

Клубнику хорошо промойте, уберите листики, переберите и удалите все испорченные ягоды.

Разомните клубнику в неоднородную массу с кусочками. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Влаги много, поэтому сахар быстро будет растворяться. Варить джем нужно небольшими порциями - по одному стакану. Выливаете в кастрюлю и ставите на огонь.

Доводите до кипения, помешиваете, варите до нужной консистенции (от 5 до 15 минут). Простерилизуйте банки. На дно банки поместите 2-3 кристаллика лимонной кислоты, влейте джем и прикройте крышкой. И так повторите со всей массой и банками.

Потом герметично закройте банки и переверните. Оставьте остывать, а потом поставьте в сухое и прохладное место.

Клубничное варенье

Клубника - 2,5 кг

Сахар - 2,5 кг

Лимон (сок) - 1шт или раствор лимонной кислоты - 2 ч. ложки.

Клубнику моем, перебираем, убираем листики. В посуду для варки варенья насыпаем половину сахара. Ровным слоем выкладываем клубнику. Засыпаем сверху оставшимся сахаром. И оставляем на сутки, чтобы ягоды дали сок.

Потом ставим кастрюлю на огонь, и поднимая сахар со дна, доводим смесь до кипения, выключаем и снимаем пену. Потом снова оставляем на сутки.

Далее снова ставим на огонь, и чтобы варенье не засахарилось и не скисло, добавляем сок лимона или раствор лимонной кислоты (2 ч. ложки кислоты на 2 ч. ложки теплой воды).

Варенье доводим до кипения и варим на маленьком огне до готовности, периодически снимаем пенку. Проверяем готовность на тарелке - наливаем две полоски и, если они не растекаются - варенье готово.

Даем варенью остыть, разливаем в чистые и сухие банки, закрываем. Хранить в темном и прохладном месте.