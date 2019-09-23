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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси    23.09.2019 - 10:35
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,37 гривень за долар, курс купівлі-до 24,34 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 26,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,3400 - 24,3700 грн/долар, євро 26,7910 26,8216 грн/євро, російський рубль 0,3808 - 0,3817 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3400

24,3700

EUR/UAH

26,7910

26,8216

RUB/UAH

0,3808

0,3817

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4250 грн/долар, євро 26,8998 - 26,9139 грн/євро, російський рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні 2443,2618 гривень за 100 доларів (-18,4941 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 2461,7559 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 2438,2961 гривень за 100 доларів.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-20 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 269,60 млн доларів, що в 1,4 рази більше, ніж тижнем раніше (198,0 млн доларів).

Аналітики прогнозують, що протягом поточного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку Курс долара 23 вересня впав до мінімуму за 3,5 роки
Теми: Курс долара
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