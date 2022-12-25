Не добавляйте эти ингредиенты в кутью, чтобы не испортить ее

Кутья – одно из самых главных рождественских блюд, которое традиционно готовят на Святвечер, в канун Рождества. В каждом регионе и на каждой кухне свои рецепты, но есть некоторые общепринятые правила приготовления, которых следует придерживаться.

Как не испортить кутью, читайте ниже в материале Styler.

Из какой крупы готовить, а из какой – нельзя

В некоторых регионах Украины варят кутью из ржи, ячменя, пшеницы, чечевицы, перловки или риса. Сейчас кутью варят даже из булгура – очищенной и измельченной пшеницы.

Однако все же канонической составляющей являются цельные зерна пшеницы.

Какую бы крупу вы ни выбрали, в любом случае, перед тем, как ее варить, проверьте, не залежалась ли она или нет затхлого запаха. Такое может случиться, если долго хранить крупу в полиэтиленовых пакетах.

Секреты вкусной кутьи

Пшеница варится долго, поэтому возьмите посуду с толстым дном или варите ее в мультиварке в долговременном режиме.

Крупа из мягких сортов (озимая пшеница) варится 30-40 минут на слабом огне. А из твердых сортов (яровая пшеница) обычно варится дольше, однако кутья из нее выходит более рассыпчатая.

Постоянно мешать крупу не нужно – только раз, когда она закипит.

Перед перетиркой мака обязательно замочите его на ночь в холодной воде, а затем отожмите через марлю.

Чтобы кутья не была очень крутой, разведите ее кипяченой водой или узваром.

Добавляйте ингредиенты только после того, как кутья остынет. Это могут быть медовый сироп, мак, орехи, сухофрукты.

В идеале добавлять орехи, мед, мак и сухофрукты следует перед подачей на стол. В противном случае пшеница может затверднуть.

Узнайте из видео ниже, как просто приготовить пшеницу для кутьи. Украинская хозяйка советует замочить пшеницу ночью в теплой воде. Затем поставить на огонь и проварить 30 минут, потом оставить на пару часов под крышкой. Затем снова проварить полчаса, выключить и оставить под крышкой. Пшеница будет идеальна.