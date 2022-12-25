Не добавляйте эти ингредиенты в кутью, чтобы не испортить ее
Кутья – одно из самых главных рождественских блюд, которое традиционно готовят на Святвечер, в канун Рождества. В каждом регионе и на каждой кухне свои рецепты, но есть некоторые общепринятые правила приготовления, которых следует придерживаться.
Как не испортить кутью, читайте ниже в материале Styler.
Из какой крупы готовить, а из какой – нельзя
В некоторых регионах Украины варят кутью из ржи, ячменя, пшеницы, чечевицы, перловки или риса. Сейчас кутью варят даже из булгура – очищенной и измельченной пшеницы.
Однако все же канонической составляющей являются цельные зерна пшеницы.
Какую бы крупу вы ни выбрали, в любом случае, перед тем, как ее варить, проверьте, не залежалась ли она или нет затхлого запаха. Такое может случиться, если долго хранить крупу в полиэтиленовых пакетах.
Секреты вкусной кутьи
- Пшеница варится долго, поэтому возьмите посуду с толстым дном или варите ее в мультиварке в долговременном режиме.
- Крупа из мягких сортов (озимая пшеница) варится 30-40 минут на слабом огне. А из твердых сортов (яровая пшеница) обычно варится дольше, однако кутья из нее выходит более рассыпчатая.
- Постоянно мешать крупу не нужно – только раз, когда она закипит.
- Перед перетиркой мака обязательно замочите его на ночь в холодной воде, а затем отожмите через марлю.
- Чтобы кутья не была очень крутой, разведите ее кипяченой водой или узваром.
- Добавляйте ингредиенты только после того, как кутья остынет. Это могут быть медовый сироп, мак, орехи, сухофрукты.
- В идеале добавлять орехи, мед, мак и сухофрукты следует перед подачей на стол. В противном случае пшеница может затверднуть.
Узнайте из видео ниже, как просто приготовить пшеницу для кутьи. Украинская хозяйка советует замочить пшеницу ночью в теплой воде. Затем поставить на огонь и проварить 30 минут, потом оставить на пару часов под крышкой. Затем снова проварить полчаса, выключить и оставить под крышкой. Пшеница будет идеальна.
Раньше мы писали, что строго нельзя делать на Рождество Христово.
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