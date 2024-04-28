"Еще не был в отпуске". Звезда "Крепостной" высказалась о службе мужа в ВСУ

Звезда "Крепостной" Даша Легейда призналась, где служит ее муж-военный, актер Дмитрий Сова, а также высказалась о новом законе о мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки "24 Каналу" .

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По словам знаменитости, ее возлюбленный, который в прошлом году присоединился в ряды ВСУ, находится на службе в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко.

Там служит и отец Даши. Однако мужчины имеют разные должности.

"Мой муж и папа служат в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Конечно, на разных должностях. Видеться нам удается чрезвычайно редко. Дмитрий еще не был в отпуске, с тех пор как пошел в ВСУ. Мы очень его ждем, чтобы наконец провести время вместе", - рассказала Легейда.

Даша Легейда с Дмитрием Совой (фото: instagram.com/daryaleheida)

Актриса также высказала свое мнение относительно нового закона о мобилизации. По ее словам, важно разработать процесс демобилизации для военнослужащих, которые уже несколько лет находятся на передовой.

Она отмечает, что вся система должна быть справедливой.

"Не знаю, что говорить на эту тему. У меня нет слов. Как можно принимать законопроекты, которые не предусматривают демобилизации, отдыха для тех ребят и девушек, которые воюют уже два года, а кто-то целых девять? Не понимаю, как нам достичь той справедливости, чтобы не было такого, что кто-то отдыхает за границей, а кто-то воюет", - сказала звезда.

Напомним, ранее Даша признавалась, что морально готова взять в руки оружие и пойти за своими мужчинами, только ей не позволяет здоровье.

Такое заявление Легейда сделала в интервью Алине Доротюк. По словам актрисы, не было и дня, чтобы она не думала об этом.