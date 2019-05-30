Зеленський пообіцяв допомогу сім'ям загиблих в катастрофі Мі-8

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський наполягає на неприпустимості загибелі військових під час навчань

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомогу сім'ям загиблих в катастрофі військового вертольота Мі-8. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зокрема, Зеленський пояснив доручення Генштабу взяти на контроль розслідування катастрофи вимогою, щоб під час навчань і тренувань українська армія не втрачала військових. Крім того, він висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був даремним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, військовий вертоліт Мі-8 розбився в ході навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин Радивилівського району Рівненської області. За попередньою інформацією, загинули 4 військовослужбовці зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (Броди, Львівська область).

Раніше вже повідомлялося, що Зеленський доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8.