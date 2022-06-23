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Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова

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Росія, Четвер 23 червня 2022 14:10
Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова Юрій Шатунов помер в ніч на 23 червня (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
Автор: Дмитрий Войналович

23 червня помер Юрій Шатунов, якого багато хто пам'ятає ще як вокаліста групи Ласковый май. У соцмережах артиста говориться, що "сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося". А пізніше стали відомі і деякі деталі смерті співака.

Як пише телеграм-канал 112, весь час до приїзду в лікарню виконавець пісень "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер" та інших перебував у свідомості.

Деталі смерті Юрія Шатунова

"Друзі Юрія Шатунова спочатку привезли його в лікарню в селі Растуново", - йдеться в повідомленні.

Це було приблизно о 23:45.

Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова

Поліклініка, куди привезли Шатунова

Співак встиг розповісти медикам про гострий біль у грудях. І тут же його стан різко став погіршуватися.

Сільські лікарі, які не могли надати необхідну допомогу зірці, вирішили транспортувати пацієнта до Домодєдовської лікарні.

Близько 00:20 48-річного співака завезли в приймальне відділення ЦРЛ, в цей же момент сталася зупинка серця.

Лікарі намагалися реанімувати Шатунова, але врятувати не змогли - він помер від гострого інфаркту міокарда.

Шатунов перед смертю пив алкоголь з друзями

Також в російських ЗМІ пишуть, що 22 червня музикант відпочивав з друзями, а вранці вони збиралися на риболовлю.

Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова

Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

"Артист випивав пиво з товаришами, закушуючи раками, і відчув нездужання. Став скаржитися друзям на серце. Таблеток в будинку не виявили, і друзі самі повезли Шатунова в найближчу поліклініку на машині", - пише Mash.

Крім того, за словами очевидців, серце у Шатунова дійсно зупинилося в кареті "швидкої", але медики його запустили знову.

Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова

Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

У Юрія залишилася дружина Світлана, а також 16-річний син Денніс і 9-річна дочка Естелла.

Додамо також, що Шатунов ніяк не висловлювався про війну в Україні. Зате вітав своїх шанувальників з 9 травня.

При цьому, його дружина і діти живуть в Німеччині і, як говорив в одному з інтерв'ю співак, перевозити їх в РФ він бажання не мав.

Нагадаємо, днями в Москві також помер співак П'єр Нарцис прославився завдяки хіту "Шоколадный заяц".

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Юрий Шатунов
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