Пив пиво, закушував раками: спливли деталі смерті Юрія Шатунова
23 червня помер Юрій Шатунов, якого багато хто пам'ятає ще як вокаліста групи Ласковый май. У соцмережах артиста говориться, що "сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося". А пізніше стали відомі і деякі деталі смерті співака.
Як пише телеграм-канал 112, весь час до приїзду в лікарню виконавець пісень "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер" та інших перебував у свідомості.
Деталі смерті Юрія Шатунова
"Друзі Юрія Шатунова спочатку привезли його в лікарню в селі Растуново", - йдеться в повідомленні.
Це було приблизно о 23:45.
Поліклініка, куди привезли Шатунова
Співак встиг розповісти медикам про гострий біль у грудях. І тут же його стан різко став погіршуватися.
Сільські лікарі, які не могли надати необхідну допомогу зірці, вирішили транспортувати пацієнта до Домодєдовської лікарні.
Близько 00:20 48-річного співака завезли в приймальне відділення ЦРЛ, в цей же момент сталася зупинка серця.
Лікарі намагалися реанімувати Шатунова, але врятувати не змогли - він помер від гострого інфаркту міокарда.
Шатунов перед смертю пив алкоголь з друзями
Також в російських ЗМІ пишуть, що 22 червня музикант відпочивав з друзями, а вранці вони збиралися на риболовлю.
Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
"Артист випивав пиво з товаришами, закушуючи раками, і відчув нездужання. Став скаржитися друзям на серце. Таблеток в будинку не виявили, і друзі самі повезли Шатунова в найближчу поліклініку на машині", - пише Mash.
Крім того, за словами очевидців, серце у Шатунова дійсно зупинилося в кареті "швидкої", але медики його запустили знову.
Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
У Юрія залишилася дружина Світлана, а також 16-річний син Денніс і 9-річна дочка Естелла.
Додамо також, що Шатунов ніяк не висловлювався про війну в Україні. Зате вітав своїх шанувальників з 9 травня.
При цьому, його дружина і діти живуть в Німеччині і, як говорив в одному з інтерв'ю співак, перевозити їх в РФ він бажання не мав.
Нагадаємо, днями в Москві також помер співак П'єр Нарцис прославився завдяки хіту "Шоколадный заяц".