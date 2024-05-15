Шашлык станет "божественно" вкусным, если вы сделаете маринад из этого фрукта
Маринад для шашлыка - это очень важная вещь, которая может сделать мясо непревзойденным или наоборот. Есть один фрукт, который может сделать шашлык просто "божественным".
Что следует добавить, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Шуба".
Что нужно добавить к маринаду
Маринад на основе киви идеально подходит для любого вида мяса, будь то свинина, говядина или птица. Этот маринад чрезвычайно эффективен благодаря наличию органических кислот, помогающих разложить коллаген в мясе и сделать его более нежным и сочным.
Для маринада возьмите (рассчитано на 4 порции):
- 1 килограмм свиного ошейка;
- 2 луковицы;
- 2 киви;
- 2 томаты;
- соль, перец, специи по вкусу.
Рецепт приготовления
Вымойте мясо, обсушите его и нарежьте на средние кубики. Киви очистите и мелко нашинкуйте. Смешайте кусочки свинины с киви, добавьте специи, посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте в холодильник на 30 мин.
Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной 5 миллиметров. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр.
На шампуры нанизывайте свинину, лук и помидоры. Жарьте на раскаленных углях, периодически переворачивая, 20 -30 минут. Готовый шашлык можно подавать на стол сразу. Его вкус вас поразит навсегда!
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