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Шашлык станет "божественно" вкусным, если вы сделаете маринад из этого фрукта

Среда 15 мая 2024 15:40
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Шашлык станет "божественно" вкусным, если вы сделаете маринад из этого фрукта Фото: Как сделать маринад для шашлыка из киви (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Маринад для шашлыка - это очень важная вещь, которая может сделать мясо непревзойденным или наоборот. Есть один фрукт, который может сделать шашлык просто "божественным".

Что следует добавить, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Шуба".

Что нужно добавить к маринаду

Маринад на основе киви идеально подходит для любого вида мяса, будь то свинина, говядина или птица. Этот маринад чрезвычайно эффективен благодаря наличию органических кислот, помогающих разложить коллаген в мясе и сделать его более нежным и сочным.

Для маринада возьмите (рассчитано на 4 порции):

  • 1 килограмм свиного ошейка;
  • 2 луковицы;
  • 2 киви;
  • 2 томаты;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Рецепт приготовления

Вымойте мясо, обсушите его и нарежьте на средние кубики. Киви очистите и мелко нашинкуйте. Смешайте кусочки свинины с киви, добавьте специи, посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте в холодильник на 30 мин.

Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной 5 миллиметров. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр.

На шампуры нанизывайте свинину, лук и помидоры. Жарьте на раскаленных углях, периодически переворачивая, 20 -30 минут. Готовый шашлык можно подавать на стол сразу. Его вкус вас поразит навсегда!

Читайте также,как приготовить шашлык из курицы.

Кстати, раньше мы писали, на каких дровах нельзя жарить шашлык.

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