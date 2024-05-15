Шашлик стане "божествено" смачним, якщо ви зробите маринад з цього фрукта

Маринад для шашлику - це дуже важлива річ, яка може зробити м'ясо неперевершеним, або навпаки. Є один фрукт, який може зробити шашлик просто "божественим".

Що треба додати, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Шуба".

Що треба додати до маринаду

Маринад на основі ківі ідеально підходить для будь-якого виду м’яса, хай то свинина, яловичина чи птиця. Цей маринад надзвичайно ефективний завдяки наявності органічних кислот, які допомагають розкласти колаген в м’ясі і зробити його більш ніжним і соковитим.

Для маринаду візьміть (розраховано на 4 порції):

1 кілограм свинячого ошийка;

2 цибулини;

2 ківі;

2 томати;

сіль, перець, спеції до смаку.

Рецепт приготування

Помийте м’ясо, обсушіть його і наріжте на середні кубики. Ківі очистіть і дрібно наріжте. Змішайте шматочки свинини з ківі, додайте спеції, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

Очистіть цибулю і наріжте її кільцями товщиною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр.

На шампури нанизуйте свинину, цибулю і помідори. Смажте на розжареному вугіллі, періодично перевертаючи, 20 -30 хвилин. Готовий шашлик можна подавати до столу відразу. Його смак вас вразить назавжди!