Шашлик стане "божествено" смачним, якщо ви зробите маринад з цього фрукта
Маринад для шашлику - це дуже важлива річ, яка може зробити м'ясо неперевершеним, або навпаки. Є один фрукт, який може зробити шашлик просто "божественим".
Що треба додати, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Шуба".
Що треба додати до маринаду
Маринад на основі ківі ідеально підходить для будь-якого виду м’яса, хай то свинина, яловичина чи птиця. Цей маринад надзвичайно ефективний завдяки наявності органічних кислот, які допомагають розкласти колаген в м’ясі і зробити його більш ніжним і соковитим.
Для маринаду візьміть (розраховано на 4 порції):
- 1 кілограм свинячого ошийка;
- 2 цибулини;
- 2 ківі;
- 2 томати;
- сіль, перець, спеції до смаку.
Рецепт приготування
Помийте м’ясо, обсушіть його і наріжте на середні кубики. Ківі очистіть і дрібно наріжте. Змішайте шматочки свинини з ківі, додайте спеції, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
Очистіть цибулю і наріжте її кільцями товщиною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр.
На шампури нанизуйте свинину, цибулю і помідори. Смажте на розжареному вугіллі, періодично перевертаючи, 20 -30 хвилин. Готовий шашлик можна подавати до столу відразу. Його смак вас вразить назавжди!
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До речі, раніше ми писали, на яких дровах не можна смажити шашлик.