Youtube заблокував канал Шарія

Відеохостинг YouTube прийняв рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram .

"Канал Шарія на YouTube заблокований в Україні. Ольга Шарій і їх канал Дубль теж заблоковані", - написав міністр.

Нагадаємо, Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду.

Крім того, президент України Володимир Зеленський ще у 2021 році ввів санкції проти Шарія, а у 2022 році - розширив.

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