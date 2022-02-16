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Зеленський розширив санкції проти Шарія і Гужви

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Київ, Середа 16 лютого 2022 17:35
Зеленський розширив санкції проти Шарія і Гужви Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким розширюються санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви. Також змінено пакети санкцій проти пособників окупантів у Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет". Також внесено зміни до санкцій проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Зокрема, тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів "Шарій.Нет" і "Страна.UA", але і на інші ресурси з ідентичним змістом.

Крім того, були змінено пакети санкцій проти заступника так званого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященка і трьох членів "територіальних виборчих комісій" в Криму.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви ще в серпні 2021 року.

Відзначимо, Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду. Гужва був у розшуку до літа 2019 року за статтею "вимагання", він знаходиться в Австрії.

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Володимир Зеленський Игорь Гужва Анатолій Шарій
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