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Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

STYLERПотрібна допомога    02.05.2020 - 18:04
Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку
Допомога в Україні (колаж: РБК-Україна)

Після тривалої боротьби з онкологією сім'я вичерпала матеріальні ресурси для продовження лікування і просить про допомогу

Онкохвора українка Івахненко Руслана Олександрівна дізналася про свій діагноз – рак легенів 3-й стадії — на початку року. Вона вже пройшла 20 сеансів хіміопроменевої терапії та 3 курси хімієтерапії, які допомогли істотно поліпшити її стан. Лікарі говорять про високі шанси перемогти захворювання. Однак з хворобою і пандемією джерел доходу у сім'ї не залишилося. Зараз вона розраховує на допомогу небайдужих українців. Всього потрібно зібрати 70 тисяч гривень. Про це написала у Facebook її дочка Марія Івахненко.

Повідомляється, що першу частину суми для продовження лікування необхідно зібрати до 5 травня.

"Цей рік почався з потрясіння для всієї нашої родини. Він почався з частих відвідувань онкологічного центру і численних аналізів. До останнього ми вірили, що все обійдеться, але в січні моїй мамі, Івахненко Руслані Олександрівні, поставили точний діагноз — рак легенів 3-ї стадії. Це був шок для кожного з нас... Одразу ж призначили лікування: 20 сеансів хіміопроменевої терапії та 4 курсу хімієтерапії. На цей час мама пройшла 3 курси хімієтерапії та хіміопроменевої терапії. 05.05.2020 почнеться четверта хімієтерапія. Ці курси дуже важкі, але також дають результати — зменшилася набряклість ніг, покращилося дихання і з'явився апетит. Також вона перестала приймати знеболюючі, які приймала останні 2 роки. Всі ми, разом з мамою, віримо, що все налагодиться. Лікарі кажуть, що є всі шанси перемогти цю хворобу", — написала Марія.

Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

Івахненко Руслана Олександрівна (фото: facebook.com/Мария Ивахненко)

На лікування необхідно витратити щонайменше 70 тисяч гривень, не включаючи вартість обстеження та додаткових процедур крім операції.

"Після четвертої хімії моїй мамі потрібно пройти обстеження для встановлення подальшого лікування: операція або додаткові 2 курси хімієтерапії, знову обстеження та операція. У будь-якому з цих випадків потрібна операція, яка коштує дуже дорого (близько 70 000 грн). Обстеження і лікування до сьогоднішнього дня обійшлося близько 20 000 грн, зараз наші ресурси вичерпалися, а зупиняти лікування не можна. Тому я дуже прошу про допомогу! Мама — це найдорожча і найближча людина у світі. Кожен хоче бачити свою маму щасливою, а головне – здоровою", — додала Марія.

Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від ракуЄ всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

У коментарі STYLER дівчина зізналася, що в родині ніхто не працює через карантин та навчання. Також додала, що розуміє складність поточної ситуації з пандемією, але буде вдячна за будь-яку допомогу, навіть найменшу.

"Переказ ви можете здійснити на картку Приватбанку моєї мами: 4149 4393 1178 9329 Івахненко Руслана Олександрівна. Ми будемо вдячні кожному за будь-яку допомогу! Також я можу відповісти на всі питання: +380977029413 — Івахненко Марія Вікторівна", — додала Марія.

Є всі шанси: українці не вистачає 70 тисяч, щоб вилікуватися від раку

Скріншот (facebook.com/Мария Івахненко)

Нагадаємо, що у лікарнях України з'явиться ще одна безкоштовна послуга.

Також ми писали, що в умовах поширення коронавіруса в Україні тисячі хворих на рак людей зіткнулися з новими проблемами - обмеження пересування, неможливість перетинати кордони, брак ліків і їх недоступність через високу вартість.

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