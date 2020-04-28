У лікарнях України з'явиться ще одна безкоштовна послуга: що про це відомо

Безкоштовне обслуговування у лікарнях України (Колаж РБК-Україна)

У лікарнях України безкоштовною стане ще одна послуга для пацієнтів

Медреформа в Україні триває, попри карантин через пандемію коронавірусу. З 1 квітня стартував другий етап медичної реформи та багато послуг для пацієнтів стали безкоштовні. Як повідомили в Національній службі охорони здоров'я України, затверджений пакет з 27 безкоштовних послуг, в який входить первинна медична допомога, екстрена медична допомога, амбулаторна вторинна і третинна допомога, а також цілий список обстежень.

Крім того, безкоштовними стали хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарі, допомога при пологах, діагностики та хімієтерапевтичне лікування онкології, реабілітація немовлят.

Як роз'яснили на сайті Кабінету міністрів, в пакет безкоштовних послуг також входить харчування і перебування в лікарні. Медичні установи не мають права встановлювати плату за те, що гарантовано програмою медичних гарантій.

"В складних неонатальних випадках пацієнта безкоштовно забезпечують цілодобовим повним або частковим парентеральним харчуванням. Це дороге харчування, за яке не потрібно платити. У пакет стаціонарної та мобільної паліативної допомоги входить оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки, включаючи ентеральне харчування через зонд", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в НСЗУ, медустановам також будуть сплачувати за лікування пацієнтів з COVID-19 у трьох нових пакетах послуг. Для пацієнтів з коронавірусом в критичних станах передбачено безкоштовне парентеральне харчування – введення поживних речовин.

Проте в лікарнях мають право встановити плату за покращене харчування, як за додаткову медичну послугу, яка надається виключно за бажанням пацієнта. У таких медичних установах має бути мінімум 2 види харчування - безкоштовне базове та поліпшене платне.

Оплачувати такі послуги пацієнти повинні офіційно через касу та згідно з затвердженим переліком і вартості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки в Україні коштує лікування від коронавірусу.