Есть все шансы: украинке не хватает 70 тысяч, чтобы вылечиться от рака

Помощь в Украине (коллаж: РБК-Украина)

После длительной борьбы с онкологией семья исчерпала материальные ресурсы для продолжения лечения и просит о помощи

Онкобольная украинка Ивахненко Руслана Александровна узнала о своем диагнозе – рак легких 3-й стадии — в начале года. Она уже прошла 20 сеансов химиолучевой терапии и 3 курса химиотерапии, которые помогли существенно улучшить ее состояние. Врачи говорят о высоких шансах победить заболевание. Однако с болезнью и пандемией источников дохода у семьи не осталось. Сейчас она рассчитывает на помощь неравнодушных украинцев. Всего нужно собрать 70 тысяч гривен. Об этом написала в Facebook ее дочь Мария Ивахненко.

Сообщается, что первую часть суммы для продолжения лечения необходимо собрать до 5 мая.

"Этот год начался с потрясения для всей нашей семьи. Он начался с частых посещений онкологического центра и многочисленных анализов. До последнего мы верили, что все обойдется, но в январе моей маме, Ивахненко Руслане Александровне, поставили точный диагноз — рак легких 3-й стадии. Это был шок для каждого из нас... Сразу же назначили лечение: 20 сеансов химиолучевой терапии и 4 курса химиотерапии. На данный момент мама прошла 3 курса химиотерапии и химиолучевую терапию. 05.05.2020 предстоит четвертая химиотерапия. Эти курсы очень тяжелые, но также дают результаты — уменьшилась отечность ног, улучшилось дыхание и появился аппетит. Также она перестала принимать обезболивающие, которые принимала последние 2 года. Все мы, вместе с мамой, верим, что все наладится. Врачи говорят, что есть все шансы победить эту болезнь", — написала Мария.

Ивахненко Руслана Александровна (фото: facebook.com/Мария Ивахненко)

На лечение необходимо потратить по меньшей мере 70 тысяч гривен, не включая стоимость обследования и дополнительных процедур помимо операции.

"После четвертой химии моей маме нужно пройти обследование для установления дальнейшего лечения: операция или дополнительные 2 курса химиотерапии, снова обследование и операция. В любом из этих случаев нужна операция, которая стоит очень дорого (около 70 000 грн.). Обследование и лечение до сегодняшнего дня обошлось около 20 000 грн., сейчас наши ресурсы иссякли, а останавливать лечение нельзя. Поэтому я очень прошу о помощи! Мама — это самый дорогой и близкий человек в мире. Каждый хочет видеть свою маму счастливой, а главное – здоровой", — добавила Мария.

В комментарии STYLER девушка призналась, что в семье сейчас никто не работает из-за карантина и учебы. Также добавила, что понимает сложность текущей ситуации с пандемией, но будет благодарна за любую помощь, даже самую минимальную.

"Перевод вы можете осуществить на карту ПриватБанка моей мамы: 4149 4393 1178 9329 Ивахненко Руслана Александровна. Мы будем благодарны каждому за любую помощь! Также я могу ответить на все вопросы: +380977029413 — Ивахненко Мария Викторовна", — добавила Мария.

Скриншот (facebook.com/Мария Ивахненко)

Напомним, что в больницах Украины появится еще одна бесплатная услуга.

Также мы писали, что в условиях распространения коронавируса в Украине тысячи больных раком людей столкнулись с новыми проблемами - ограничение передвижения, невозможность пересекать границы, нехватка лекарств и их недоступность из-за высокой стоимости.