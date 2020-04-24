Життя тисяч онкохворих українців опинилися під загрозою: заручники карантину

Держава не дбає про людей з онкологією в умовах пандемії коронавірусу і карантину
В умовах поширення коронавірусу в Україні тисячі хворих на рак людей зіткнулись з новими проблемами - обмеження пересування, неможливість перетинати кордони, брак ліків та їх недоступність через високу вартість.
Представники інтересів онкологічних пацієнтів скаржаться: за весь час карантину не було жодної комунікації чи брифінгу від представників держави щодо того, яких заходів вживає влада задля забезпечення онкопацієнтів усім необхідним в умовах пандемії.
Крім того, навіть спеціалізовані медичні заклади не розміщують інформації та послідовних інструкцій на своїх офіційних ресурсах, як діяти пацієнтам та їх родинам в умовах карантину - до кого звертатись за дозвільними документами, як звертатися до лікарів дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин, тощо.
Проблеми, з якими зіткнулися українці, хворі на рак, сьогодні:
В умовах продовження карантинних заходів наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними, каже засновниця спільноти “Онкобудні” Людмила Пухляк, яка сама поборола рак і нині активно відстоює права українців з онкологією.
“Карантинні заходи введені для того, щоб зберегти життя людей, але життя онкологічних хворих такі ж важливі, як й інші. У тисяч людей, які зараз лікуються, є великі шанси на одужання за умови, що вони пройдуть необхідне їм лікування. Онкологічні захворювання перестали бути вироком для багатьох видів раку, але в нашій країні онкологічні пацієнти постійно виборюють своє право на життя наперекір системі та зараз вони знову стали заручниками обставин. Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, тому що зараз їх життя під подвійною загрозою”, - коментує вона.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали, які інфекційні хвороби є провісниками раку.