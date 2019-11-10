Шанси отримати алергію величезні: Комаровський розвінчав міф про дієту для вагітних

Доктор Комаровський розвінчав міфи про спеціальне дієтичне харчування під час вагітності
Доктор Комаровський повідомив, що жінці в положенні не варто обмежувати себе в багатьох продуктах для того, щоб у дитини не виникло алергічних реакцій. Про це відомий український педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram. Медик вважає, що, чим суворіша дієта у майбутньої мами - тим більше ризик виникнення алергії у її малюка в майбутньому. Жінка не повинна різко відмовлятися від всього шкідливого, особливо в першому триместрі вагітності, коли вона дізнається про своє цікаве положення.
"Я вас здивую всіх реально. Ви знаєте, в останні роки, в останні десять років, активно почали вивчати, переглядати всі дослідження, які були раніше, і прийшли до висновку, що, чим суворіша дієта вагітних, тим багаторазово вище ризик алергії у дитини. Особливо небезпечним є перший триместр вагітності. Тобто, якщо наша жінка дізналася про вагітність і різко перестала їсти все шкідливе, і сіла на дієту, то шанси отримати алергію у дитини величезні", - сказав доктор Комаровський.
Вопрос: ⠀ Как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем, и на возникновение у него аллергии? ⠀ Ответ: ⠀ Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности. То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #аллергия #здоровье #беременность
Харчування під час вагітності не повинно бути обмеженим (pixabay.com)
До речі, раніше Євген Комаровский поділився з батьками важливими рекомендаціями і розповів, що може бути причиною сезонної алергії. За словами доктора, дуже часто саме стресові впливу на імунну систему є провокаторами сезонної алергії.