Шанси отримати алергію величезні: Комаровський розвінчав міф про дієту для вагітних

Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розвінчав міфи про спеціальне дієтичне харчування під час вагітності

Доктор Комаровський повідомив, що жінці в положенні не варто обмежувати себе в багатьох продуктах для того, щоб у дитини не виникло алергічних реакцій. Про це відомий український педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram. Медик вважає, що, чим суворіша дієта у майбутньої мами - тим більше ризик виникнення алергії у її малюка в майбутньому. Жінка не повинна різко відмовлятися від всього шкідливого, особливо в першому триместрі вагітності, коли вона дізнається про своє цікаве положення.

"Я вас здивую всіх реально. Ви знаєте, в останні роки, в останні десять років, активно почали вивчати, переглядати всі дослідження, які були раніше, і прийшли до висновку, що, чим суворіша дієта вагітних, тим багаторазово вище ризик алергії у дитини. Особливо небезпечним є перший триместр вагітності. Тобто, якщо наша жінка дізналася про вагітність і різко перестала їсти все шкідливе, і сіла на дієту, то шанси отримати алергію у дитини величезні", - сказав доктор Комаровський.

Харчування під час вагітності не повинно бути обмеженим (pixabay.com)

До речі, раніше Євген Комаровский поділився з батьками важливими рекомендаціями і розповів, що може бути причиною сезонної алергії. За словами доктора, дуже часто саме стресові впливу на імунну систему є провокаторами сезонної алергії.