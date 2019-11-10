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Шансы для аллергии огромные: Комаровский развенчал миф о диете для беременных

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 08:03
Шансы для аллергии огромные: Комаровский развенчал миф о диете для беременных
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский развенчал мифы о специальном диетическом питании во время беременности

Доктор Комаровский сообщил, что женщине в положении не стоит ограничивать себя во многих продуктах для того, чтобы у будущего ребенка не возникло аллергических реакций. Об этом известный украинский педиатр сообщил на своей странице в Instagram. Медик считает, что, чем строже диета у будущей мамы - тем больше риск возникновения аллергии у ее малыша в будущем. Женщина не должна резко отказываться от всего вредного, особенно в первом триместре беременности, когда она узнает о своем интересном положении.

"Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности. То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные", - сказал доктор Комаровский.

Вопрос: ⠀ Как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем, и на возникновение у него аллергии? ⠀ Ответ: ⠀ Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности. То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #аллергия #здоровье #беременность

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Шансы для аллергии огромные: Комаровский развенчал миф о диете для беременных

Питание во время беременности не должно быть ограниченным (pixabay.com)

Кстати, ранее Евгений Комаровский поделился с родителями важными рекомендациями и рассказал, что может являться причиной сезонной аллергии. По словам доктора, очень часто именно стрессовые воздействия на иммунную систему являются провокаторами сезонной аллергии.

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Новости Украины Доктор Комаровский
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