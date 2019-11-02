Провокатор алергії: Комаровський розповів несподівані факти про вагітність

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський поділився з батьками важливими рекомендаціями і розповів, що може бути причиною сезонної алергії. Відповідний пост експерт опублікував в соцмережі Instagram.

За словами доктора, дуже часто саме стресові впливи на імунну систему є провокаторами сезонної алергії. Тому не варто забувати стежити за своїм ментальним станом і вміти зберігати спокій в різних ситуаціях.

Комаровський додав: "Я неодноразово стикався з досить серйозним впливом на ймовірність сезонної алергії таких факторів, як вагітність і годування грудьми. Я знаю такі ситуації, коли вагітність, наприклад, провокує появу сезонної алергії, і знаю кілька прикладів, абсолютно для мене дивовижних, коли жінка, що годує грудьми протягом двох років, позбулася від сезонної алергії".

Також лікар зазначив, що якщо алергії не було в ранньому віці - це зовсім не свідчить про те, що вона не проявиться потім.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про лікування популярної "хвороби" новонароджених.