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Алергія на рибу: Комаровський розповів, як допомогти дитині

STYLERЖиття    20.10.2019 - 20:34
Алергія на рибу: Комаровський розповів, як допомогти дитині
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський дав важливі рекомендації щодо лікування дитини

Євген Комаровський розповів, що робити у разі алергії на рибу, а також поділився важливими рекомендаціями. Відповідний пост опублікований на YouTube-акаунті.

"Коли виникає алергія на рибу бувають ситуації, коли є алергія на морську, але немає алергії на річкову рибу. Тому пробувати під наглядом лікарів однозначно треба", - пише Комаровський.

Якщо організм не хоче приймати певний продукт, то необхідно від нього відмовитися. Дитині потрібно пояснювати, які страви йому не можна, а також навчити цікавитися складом.

"Є величезна кількість продуктів, які включають в себе щось корисне, що є в рибі. Якщо дитина отримує достатню кількість тваринного білка, рослинні жири, то не варто себе накручувати - організму дитини всього вистачає.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про лікування популярної "хвороби" новонароджених.

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Новини України Євген Комаровський
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