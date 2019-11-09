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Якщо розбився термометр: Комаровський поділився важливими порадами

STYLERЖиття    09.11.2019 - 09:11
Якщо розбився термометр: Комаровський поділився важливими порадами
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський радить переходити на електронні термометри

Комаровский стверджує, що ртутні термометри на даний момент майже ніхто не використовує, крім того, їх мало де випускають. Однак, якщо ви розбили ртутний градусник, то варто бути дуже обережним і дотримуватися порад, які опубліковані у відео.

За словами Комаровського, існує Всесвітня декларація про заборону застосування ртутьвмісних вимірювальних приладів.

"Небезпечні саме пари ртуті, які ми будемо вдихати. Ртуть випаровується при температурі вище 18 градусів, і чим в кімнаті тепліше, тим активніше треба метушитися. Ні в якому разі не збирайте ртуть за допомогою пилососа. Використовуйте скотч - це саме зручне", - пише доктор.

До речі, якщо ви знаєте, що в певному місці є ртуть, але не можете її звідти ніяк дістати, то нейтралізувати пари ртуті можна за допомогою спеціального розчину, який можна легко і швидко приготувати в домашніх умовах.

"Для цього потрібно в одному літрі води розчинити 40 грам натертого господарського мила і 50 грамів кальцинованої соди. Далі залишається лише цим розчином залити потенційно небезпечне місце", - підсумував Комаровський.

Нагадаємо, що Комаровський зруйнував черговий міф про грудне годування.

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