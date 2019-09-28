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Якщо є проблема: Комаровський відповів на важливе питання про розвиток хлопчиків

STYLERЖиття    28.09.2019 - 08:03
Якщо є проблема: Комаровський відповів на важливе питання про розвиток хлопчиків
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав важливу пораду батькам хлопчиків

Доктор Комаровський розповів про важливий нюанс стосовно розвитку хлопчиків. Справа в тому, що коли постає питання вибору нижньої білизни - батьки вагаються між плавками і шортиками, боячись нашкодити статевим органам дитини, що розвиваються.

На своїй Instagram-сторінці педіатр опублікував відповідне відео, в якому розповів, що батькам не варто морочитися щодо виду білизни в тому випадку, якщо немає ніяких проблем.

"Це дійсно актуально, коли мова йде про якісь проблеми всередині трусів. Умовно кажучи, є водянка яєчок. І тоді зайва рухливість викликає біль. Якщо такі проблеми є, використовують плавки", - вважає Комаровський.

У всіх же інших випадках, абсолютно неважливо, чи будуть це плавки або шортики. Головне, на що варто звернути увагу, - це якість матеріалу і комфорт дитини.

Комаровський розповів, як правильно вибрати нижню білизну для хлопчиків (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Комаровський розповів, чи варто побоюватися, що заняття деякими видами боротьби може уповільнити зростання дитини.

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