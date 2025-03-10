Сильный ожог и выпадение. Трихолог показала следствие кератинового выпрямления волос (фото)
Кератиновое выпрямление волос - популярная процедура для получения гладких и блестящих волос. Однако она имеет свои последствия, о которых стоит знать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой вред коже головы может нанести кератиновое выпрямление.
Что известно о процедуре
Кератиновое выпрямление волос - это косметическая процедура, которая направлена на выравнивание волос с помощью специального раствора, содержащего кератин - природный белок, который является основной составляющей волос.
Во время процедуры кератин проникает в структуру волос, восстанавливая их изнутри, заполняя поврежденные участки и уменьшая пористость. После выпрямления волосы становятся более гладкими, блестящими и менее склонными к образованию кудрей.
Процедура проводится в салоне красоты, и результат может держаться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от типа волос и ухода за ними.
Чем вредно кератиновое выпрямление
Важно отметить, что хотя кератиновое выпрямление помогает достичь эффекта прямых и блестящих волос, для некоторых людей оно может быть вредным, особенно если в составе используются формальдегиды или другие агрессивные химические вещества.
По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, в результате процедуры может возникнуть сильное раздражение и повреждение кожи головы. В частности, может возникнуть покраснение по всей голове, которое является идеальной средой для присоединения вторичной инфекции.
Важно понимать, что многие составы для кератина содержат агрессивные вещества и если они попадают на кожу головы, то могут вызвать не только ожог, но и проблемы с выпадением волос.
Последствия кератинового выпрямления волос (фото: кадр из видео)
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Ульяны Ерстенюк и сайт Вyrdie.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.