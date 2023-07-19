Мошенники придумали новую схему обмана украинцев: в чем ее суть

В чем суть схемы и как она работает

Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов.

Сначала вам звонят несколько раз от имени служб такси или разных организаций и бросают трубку, чтобы вы перезвонили.

Далее мошенники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили по телефону.

Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы на ваш мобильный, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору сотовой связи.

Как уберечься

Чтобы защититься от таких мошеннических схем, следует придерживаться этих рекомендаций:

запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора.

используйте только официальное приложение своего банка

регулярно просматривайте историю транзакций

не производите платежные операции с чужих устройств

Какую информацию нельзя передавать посторонним:

PIN-код, CVV и срок действия банковской карты

коды с SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций

пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора

Для платежей в Интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату.

Как защитить номер телефона (фото: t.me/UA_National_Police)