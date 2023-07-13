Жителей Киева предупреждают об опасных мошенниках, которые ходят по квартирам

В Киеве предупреждают о мошенниках, которые выдают себя за работников "Киевгаза". Чтобы не стать жертвой злоумышленника, следует знать некоторые вещи.

Об этом сообщили на странице "Киевгаза" в Facebook .

Что нужно знать

В газовой службе отметили, что жертвой мошенников может стать каждый, поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, следует помнить следующее:

"Киевгаз" заранее предупреждает обо всех ремонтных работах жильцов и управляющие компании, обслуживающие дома

работники компании всегда одеты в форму с логотипом и имеют удостоверения с указанными ФИО, должности, а также подписью председателя правления

специалисты производят ремонт оборудования потребителя только по предварительному вызову

представители "Киевгаза" не ходят по домам с предложениями по продаже или установке оборудования - это один из самых распространенных видов мошенничества

Важно, что специалист "Киевгаза" может прийти без предупреждения только для фиксации фактических показаний счетчика.

Если у вас возникли подозрения в работе специалистов, следует написать сообщение в Facebook, Instagram, Telegram или Viber.

Или можно обратиться в контакт-центр по телефонам: (097) 495-11-04 и (044) 495-04-04.

Что делать в случае мошенничества

Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения мошеннических действий.

После привлечения виновного к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.

Согласно части первой статьи 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за средства другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть его.

Не бойтесь сообщать о попытках мошенничества. Ваши действия могут уберечь других людей.