Шахраї вигадали нову схему обману українців: в чому її суть

Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи й таким чином вкрасти наші кошти.
Про те, як працює шахрайська схема, розповіли в Нацполіції України.
Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів та подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.
Спочатку вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та кидають слухавку, щоб ви перетелефонували.
Далі шахраї замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.
Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний, щоб точно знати дату останнього поповнення рахунку.
Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.
Щоб захиститися від таких шахрайських схем, варто дотримуватися цих рекомендацій:
Яку інформацію не можна передавати стороннім:
Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.
Раніше ми писали про те, як шахраї обманюють людей через "дзвінок з банку".
Також читайте, як зрозуміти, що перед вами не працівник "Київгазу", а аферист.