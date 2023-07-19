Шахраї вигадали нову схему обману українців: в чому її суть

В чому суть схеми та як вона працює

Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів та подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Спочатку вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та кидають слухавку, щоб ви перетелефонували.

Далі шахраї замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний, щоб точно знати дату останнього поповнення рахунку.

Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.

Як вберегтись

Щоб захиститися від таких шахрайських схем, варто дотримуватися цих рекомендацій:

забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора

використовуйте лише офіційний застосунок свого банку

регулярно переглядайте історію транзакцій

не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв

Яку інформацію не можна передавати стороннім:

PIN-код, CVV та термін дії банківської картки

коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій

пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.

Як захистити номер телефону (фото: t.me/UA_National_Police)