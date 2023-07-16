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Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. В полиции рассказали подробности

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 июля 2023 05:57
Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. В полиции рассказали подробности Фото: мошенники придумали новую схему обмана украинцев (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция предупреждает о мошеннической схеме "звонок из банка". Правоохранители рассказали, как отличить воров от действительных сотрудников финучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, во-первых, финансовые учреждения отказались от использования каких-либо персональных данных во время телефонных разговоров с клиентами.

"Банк никогда не спрашивает номер банковской карты, срок ее действия, пин-код или CVV-код, пароли, в том числе поступающие в SMS. Поэтому, если звонит неизвестный и пытается выяснить эти данные - это попытка мошенничества. Работник банка никогда не спрашивает персональных данных", - предупреждают в полиции.

Надо помнить, что конфиденциальные данные о банковских счетах нельзя сообщать никому, даже банковским работникам.

"Надежно храните и не разглашайте свой пин-код", - советуют правоохранители.

Если же возникли сомнения относительно того, что вам звонит по телефону сотрудник банка, положите трубку и самостоятельно позвоните в учреждение по номеру, указанному на обороте вашей платежной карты.

Мошенники в Украине

Аферисты активизировались в Украине с большей силой после масштабного вторжения РФ в Украину. Они придумывают разные схемы, ради того, чтобы выманить у украинцев больше денег. И примеров таких схем достаточно.

Например, ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.

Кроме того, часто жертвами аферистов становятся военные или их семьи. Так, ранее в Украине разоблачили мошенников, обманывавших семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен.

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