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Мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой"

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Вторник 28 марта 2023 12:33
Мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой" Мошенники в Украине обманывают людей (freepok.com)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине придумали новый способ обманывать людей. Так, аферисты звонят жителям страны и сообщают, что у них долги за "коммуналку".

О новой схеме "развода" рассказала Катя Бигуненко в группе Facebook "Аферисты в Украине".

В чем схема обмана?

Так, украинцам с номеров мобильных операторов звонят люди, которые сообщают, что у вас долг за свет. Интересно, что к ДТЕК они никакого отношения не имеют.

"Мне постоянно сегодня звонит бот по поводу задолженности за электричество, которого у меня нет с номеров +380730430503 +380732601774 +380730617139 +380735490678. ДТЕК сообщил, что эти номера к ним никакого отношения не имеют. Будьте осторожны, не перезванивайте на эти номера", - предупредила Катя Бигуненко.

Мошенники в Украине придумали новый &quot;развод&quot;, прикрываясь &quot;коммуналкой&quot;Новые аферисты в Украине (Скриншот Facebook/Аферисты в Украине)

В комментариях некоторые подписчики отметили, что им тоже звонили с похожих номеров и говорили о задолженности.

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