На OLX обнаружили циничных аферистов: как работает схема "развода"

В чем состоит схема обмана

Так, женщине на ее объявление откликнулась якобы клиентка, которая оказалась мошенницей. Она предложила женщине отправить товар якобы через курьера OLX, указав данные своей банковской карты.

Отметим, что девушка отправила женщине скриншоты якобы новых условий доставки, которые являются фейком.

"Продаю кое-что на ОЛХ, девушка пытается выманить деньги через OLX-доставку. Сбросила мне скриншот, что нужно пройти верификацию и ввести все данные карты. Когда я ее рассекретила, она даже не пытается скрыть, что мошенница и неплохо на этом зарабатывает", - рассказала украинка.

К тому же мошенница призналась, что на доверчивых людях за день зарабатывает, как две среднестатистических зарплаты.

"Тут я за день две твоих месячных зарплаты делаю", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/groups)

Напомним, никогда не сообщайте никому данные своей банковской карты, если не хотите быть обманутыми.