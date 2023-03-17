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На OLX обнаружили циничных аферистов: как работает схема "развода"

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Пятница 17 марта 2023 09:02
На OLX обнаружили циничных аферистов: как работает схема "развода" Мошенники в Украине придумали новую аферу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине придумали новую схему дурачить людей на популярном сайте бесплатных объявлений OLX.

О новом "разводе" рассказала в Facebook Татьяна Овсарук.

В чем состоит схема обмана

Так, женщине на ее объявление откликнулась якобы клиентка, которая оказалась мошенницей. Она предложила женщине отправить товар якобы через курьера OLX, указав данные своей банковской карты.

Отметим, что девушка отправила женщине скриншоты якобы новых условий доставки, которые являются фейком.

"Продаю кое-что на ОЛХ, девушка пытается выманить деньги через OLX-доставку. Сбросила мне скриншот, что нужно пройти верификацию и ввести все данные карты. Когда я ее рассекретила, она даже не пытается скрыть, что мошенница и неплохо на этом зарабатывает", - рассказала украинка.

К тому же мошенница призналась, что на доверчивых людях за день зарабатывает, как две среднестатистических зарплаты.

"Тут я за день две твоих месячных зарплаты делаю", - написала она.

На OLX обнаружили циничных аферистов: как работает схема &quot;развода&quot;На OLX обнаружили циничных аферистов: как работает схема &quot;развода&quot;Скриншот поста (facebook.com/groups)

Напомним, никогда не сообщайте никому данные своей банковской карты, если не хотите быть обманутыми.

Как мы ранее сообщали, в Киеве показали мошенницу, которая "кидала" салоны красоты на дорогущие процедуры.

Раньше мы писали об афере с OLX-доставкой.

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