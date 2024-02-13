Мошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньги

Как действуют мошенники

По словам Литвиновой, мошенники взламывают аккаунты реальных людей в соцсетях, а затем выставляют информацию о сборе средств на лечение от их имени. В объявлениях они просят деньги быстро взаймы, потому что БФ "Свои" якобы обещает перевести им большую сумму, но через несколько дней.

В своих сообщениях мошенники просят 308 тыс. грн и рассказывают "слезливую" историю о том, что водитель-виновник ДТП скрылся с места преступления.

"Если честно, я не представляю, как с этой напастью бороться, потому что они растут, будто грибы после дождя. Жалобы на аккаунты и публикации не действуют. Могу только еще раз повторить - мы никому не обещаем и не переводим деньги. Видите что-то подобное - баньте. Не переводите деньги мошенникам", - призывает украинцев Литвинова.

Она поделилась в сообщении фото мошеннических сообщений и попросила у подписчиков максимального распространения, чтобы больше украинцев узнали о том, как действуют злоумышленники.

Мошеннические сообщения (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Литвинова также добавляет, что подавала жалобы в банк на мошенников, но пока учреждение рассматривает запрос, то проходит несколько дней и люди успевают сбрасывать деньги злоумышленникам. А когда карточку таки блокируют, то мошенники публикуют объявления с новыми реквизитами.