Шахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на гроші

Як діють шахраї

За словами Литвинової, шахраї зламують акаунти реальних людей у соцмережах, а тоді виставляють інформацію про збір коштів на лікування від їхнього імені. В оголошеннях вони просять гроші швидко в борг, тому що БФ "Свої" нібито обіцяє переказати їм велику суму, але за кілька днів.

У своїх повідомленнях шахраї просять 308 тис. грн і розповідають "сльозливу" історію про те, що водій-виноватець ДТП втік із місця злочину.

"Якщо чесно, я не уявляю, як з цією пошестю боротись, бо вони ростуть, ніби гриби після дощу. Скарги на акаунти і публікації не діють. Можу тільки вкотре повторювати - ми нікому не обіцяємо і не переказуємо гроші. Бачите щось подібне - баньте. Не перераховуємо гроші шахраям", - закликає українців Литвинова.

Вона поділилась у дописі фото шахрайських повідомлень та попросила у підписників максимального поширення, аби більше українців дізнались про те, як діють зловмисники.

Шахрайські повідомлення (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Литвинова також додає, що подавала скарги у банк на шахраїв, але поки установа розглядає запит, то проходить кілька днів і люди встигають скидати гроші зловмисникам. А коли картку таки блокують, то шахраї публікують оголошення із новими реквізитами.