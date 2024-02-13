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Шахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на гроші

Як діє шахрайська схема (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Шахраї почали масово поширювати інформацію про збір коштів начебто на лікування людини, яку збила машина. Текст оголошення кожного разу практично ідентичний - змінюється тільки ім'я потерпілого і реквізити картки. При цьому шахраї прикриваються благодійним фондом "Свої".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію засновниці фонду "Свої" Лесі Литвинової у Facebook.

Як діють шахраї

За словами Литвинової, шахраї зламують акаунти реальних людей у соцмережах, а тоді виставляють інформацію про збір коштів на лікування від їхнього імені. В оголошеннях вони просять гроші швидко в борг, тому що БФ "Свої" нібито обіцяє переказати їм велику суму, але за кілька днів. 

У своїх повідомленнях шахраї просять 308 тис. грн і розповідають "сльозливу" історію про те, що водій-виноватець ДТП втік із місця злочину.

"Якщо чесно, я не уявляю, як з цією пошестю боротись, бо вони ростуть, ніби гриби після дощу. Скарги на акаунти і публікації не діють. Можу тільки вкотре повторювати - ми нікому не обіцяємо і не переказуємо гроші. Бачите щось подібне - баньте. Не перераховуємо гроші шахраям", - закликає українців Литвинова.

Вона поділилась у дописі фото шахрайських повідомлень та попросила у підписників максимального поширення, аби більше українців дізнались про те, як діють зловмисники.

Шахрайські повідомлення (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Литвинова також додає, що подавала скарги у банк на шахраїв, але поки установа розглядає запит, то проходить кілька днів і люди встигають скидати гроші зловмисникам. А коли картку таки блокують, то шахраї публікують оголошення із новими реквізитами.

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