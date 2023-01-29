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Как по этикетке продукта понять, что он некачественный: ключевые слова

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Воскресенье 29 января 2023 18:57
Как по этикетке продукта понять, что он некачественный: ключевые слова Как правильно читать упаковку в магазинах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Маркировка на этикетке продуктов – еще тот ребус. Часто производители завуалированно пишут о составе, чтобы скрыть не слишком качественное сырье. Но если знать ключи, то читать упаковку становится гораздо проще.

Об этом в Telegram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Смотрите состав

Помните, что больше всего в продукте ингредиента, который стоит в списке первым. А дальше – по убыванию.

То есть, если первой в списке "вода", значит в продукте больше всего воды.

Составляемые, которые выбираются по желанию

Когда читаете этикетку, ориентируйтесь на ваши желания, предпочтения, диету. Например, если там есть глютен, лактоза, дрожжи, сахар – только вам решать, покупать продукт или нет.

Нежелательные составляющие

К таковым относятся пальмовое масло без указания "негидрогенизированное", а также модифицированный крахмал.

Ингредиенты, которых вообще не должно быть

Это крахмал в молочных продуктах, пальмовое масло в шоколаде, ММО в колбасе (так обозначают обрезки, копыта, и в недорогих колбасах – это одна из основных составляющих).

Раньше мы писали, как выбрать качественный чай по отметкам на этикетке.

Также узнайте, как отличить качественный кофе от подделки.

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