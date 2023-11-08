Мошенники пользуются новой схемой обмана: завладевают целыми квартирами!
В Запорожье правоохранители разоблачили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв в обмен на арендованные. По такому принципу работают так называемые "черные" риелторы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение пресс-службы на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Детали мошеннической схемы
Обычно пострадавшими от аферистов становятся люди в нестабильном эмоциональном состоянии. На этот раз они нашли одинокого мужчину, недавно потерявшего близкого человека.
Мошенники предложили ему обменять двухкомнатную квартиру на меньшее по площади жилье с доплатой. Согласившись, пострадавший получил жилье без надлежащих бытовых условий, да еще и арендованное.
После обращения в полицию были установлены лица обманщиков и проведен ряд обысков. Оказалось, злоумышленники проживают в Запорожье и Киеве. У "черных" риелторов изъяли мобильные телефоны, документы и другие вещественные доказательства преступных действий.
Обоим злоумышленника сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Им избраны меры предосторожности - домашний арест в период времени с 19:00 до 07:00.
Кроме того, следователи устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Как не наткнуться на мошенников
Когда арендуете квартиру, помните об этих советах:
- убедитесь, что вы общаетесь с владельцем и можете увидеть копии документов, подтверждающих его собственность
- получите поручение от собственника на подписание договора аренды. Это гарантирует ваши права и безопасность.
- поддерживайте с владельцем быструю связь по телефону или через мессенджеры
- договор аренды должен содержать полный список мебели и техники, которая находится в квартире. Проверьте, чтобы все работало должным образом, и зафиксируйте какие-либо недостатки
- сравните цены на аренду с другими предложениями на рынке
- храните копии всех документов и переписку с владельцем недвижимости. Это может быть полезно для вас в будущем, если возникнут какие-то проблемы.
- будьте бдительны и внимательны. Подозрительно низкая цена, недоступность телефонной связи или давление касательно предоплаты могут быть признаками общения с мошенниками.
Кстати, раньше мы рассказывали о другой схеме мошенничества, где людям сдавали в аренду не существующее жилье.
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