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Мошенники пользуются новой схемой обмана: завладевают целыми квартирами!

Украина, Среда 08 ноября 2023 12:57
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Мошенники пользуются новой схемой обмана: завладевают целыми квартирами! Аферисты выманивают у украинцев целые квартиры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Запорожье правоохранители разоблачили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв в обмен на арендованные. По такому принципу работают так называемые "черные" риелторы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение пресс-службы на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Детали мошеннической схемы

Обычно пострадавшими от аферистов становятся люди в нестабильном эмоциональном состоянии. На этот раз они нашли одинокого мужчину, недавно потерявшего близкого человека.

Мошенники предложили ему обменять двухкомнатную квартиру на меньшее по площади жилье с доплатой. Согласившись, пострадавший получил жилье без надлежащих бытовых условий, да еще и арендованное.

После обращения в полицию были установлены лица обманщиков и проведен ряд обысков. Оказалось, злоумышленники проживают в Запорожье и Киеве. У "черных" риелторов изъяли мобильные телефоны, документы и другие вещественные доказательства преступных действий.

Обоим злоумышленника сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Им избраны меры предосторожности - домашний арест в период времени с 19:00 до 07:00.

Кроме того, следователи устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как не наткнуться на мошенников

Когда арендуете квартиру, помните об этих советах:

  • убедитесь, что вы общаетесь с владельцем и можете увидеть копии документов, подтверждающих его собственность
  • получите поручение от собственника на подписание договора аренды. Это гарантирует ваши права и безопасность.
  • поддерживайте с владельцем быструю связь по телефону или через мессенджеры
  • договор аренды должен содержать полный список мебели и техники, которая находится в квартире. Проверьте, чтобы все работало должным образом, и зафиксируйте какие-либо недостатки
  • сравните цены на аренду с другими предложениями на рынке
  • храните копии всех документов и переписку с владельцем недвижимости. Это может быть полезно для вас в будущем, если возникнут какие-то проблемы.
  • будьте бдительны и внимательны. Подозрительно низкая цена, недоступность телефонной связи или давление касательно предоплаты могут быть признаками общения с мошенниками.

Кстати, раньше мы рассказывали о другой схеме мошенничества, где людям сдавали в аренду не существующее жилье.

Смотрите также, как выглядит квартира, которую продают за 180 миллионов гривен.

А еще узнайте, как изменились цены на аренду квартиры в Киеве. В последнее время они значительно снизились.

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