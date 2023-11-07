В Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен: как она выглядит (фото)

В Киеве за 5 млн долларов продают трехуровневую квартиру с 10 комнатами на 500 квадратных метров. В жилье даже есть кинотеатр и игровая зона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Dim.Ria.

Как выглядит квартира за 180 миллионов гривен

Жилье находится по адресу Кловский спуск, 5, на 21 этаже 23-этажного дома.

В описании квартиры сказано, что пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях:

На 1 уровне площадью 150 кв. расположены: гостиная, библиотека, столовая, кухня, гостевой с/у.

На 2 уровне, 150 кв.м.: хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами – бельевой и общей, детская спальня с санузлом и туалетом.

На 3 уровне, 200 кв.м. спальня/кабинет с санузлом и туалетом, домашний кинотеатр, спортивная зона, игровая, гостевая спальня, санузел, помещение для персонала с мини-кухней и своим с/у с душевой кабиной, прачечная.

Паркинг: 4 места в подземном паркинге.

Техническое оснащение пентхауса:

умный дом, мультирум, профессиональная система очистки воздуха и воды-видовые деревянные окна из красного дерева, стеклопакеты с термозащитой, противоударные стекла, мраморные подоконники.

паркет из мербау и ореха, деревянная лестница с французским литьем

шелковые обои, тюль и гардины

хрустальные люстры и бра

авторский дизайн дверей

домашний кинотеатр с профессиональной звукоизоляцией

2 выхода из квартиры

система снеготаяния на крыше

лифтовая зона в единой стилистике с квартирой

гардеробная для персонала

В Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен (фото: dom.ria.com)