В Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен: как она выглядит (фото)
В Киеве продают квартиру за 5 миллионов долларов (коллаж РБК-Украина)
В Киеве за 5 млн долларов продают трехуровневую квартиру с 10 комнатами на 500 квадратных метров. В жилье даже есть кинотеатр и игровая зона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Dim.Ria.
Как выглядит квартира за 180 миллионов гривен
Жилье находится по адресу Кловский спуск, 5, на 21 этаже 23-этажного дома.
В описании квартиры сказано, что пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях:
- На 1 уровне площадью 150 кв. расположены: гостиная, библиотека, столовая, кухня, гостевой с/у.
- На 2 уровне, 150 кв.м.: хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами – бельевой и общей, детская спальня с санузлом и туалетом.
- На 3 уровне, 200 кв.м. спальня/кабинет с санузлом и туалетом, домашний кинотеатр, спортивная зона, игровая, гостевая спальня, санузел, помещение для персонала с мини-кухней и своим с/у с душевой кабиной, прачечная.
- Паркинг: 4 места в подземном паркинге.
Техническое оснащение пентхауса:
- умный дом, мультирум, профессиональная система очистки воздуха и воды-видовые деревянные окна из красного дерева, стеклопакеты с термозащитой, противоударные стекла, мраморные подоконники.
- паркет из мербау и ореха, деревянная лестница с французским литьем
- шелковые обои, тюль и гардины
- хрустальные люстры и бра
- авторский дизайн дверей
- домашний кинотеатр с профессиональной звукоизоляцией
- 2 выхода из квартиры
- система снеготаяния на крыше
- лифтовая зона в единой стилистике с квартирой
- гардеробная для персонала
В Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен (фото: dom.ria.com)
Напомним, что цены на аренду квартир в Киеве упали.
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