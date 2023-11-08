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Шахраї користуються новою схемою обману: заволодівають цілими квартирами!

Україна, Середа 08 листопада 2023 12:57
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Шахраї користуються новою схемою обману: заволодівають цілими квартирами! Аферисти видурюють в українців цілі квартири (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Запоріжжі правоохоронці викрили нову шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв в обмін на орендовані. За таким принципом працюють так звані "чорні" рієлтори.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення пресслужби на сайті Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Деталі шахрайської схеми

Зазвичай постраждалими від аферистів стають люди в нестабільному емоційному стані. Цього разу вони знайшли самотнього чоловіка, який нещодавно втратив близьку людину.

Шахраї запропонували йому обміняти двокімнатну квартиру на менше за площею житло з доплатою. Погодившись, потерпілий отримав житло без належних побутових умов та ще й орендоване.

Після звернення до поліції було встановлено особи ошуканців та провели низку обшуків. Виявилося, що зловмисники проживають в Запоріжжі та Києві. У "чорних" рієлторів вилучили мобільні телефони, документи та інші речові докази злочинних дій.

Обом зловмисникам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм обрано запобіжні заходи - домашній арешт у період часу з 19:00 до 07:00.

Крім того, слідчі встановлюють причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як не натрапити на шахраїв

Коли орендуєте помешкання, пам'ятайте про ці поради:

  • переконайтесь, що ви спілкуєтеся з власником і можете побачити копії документів, які підтверджують його власність
  • отримайте доручення від власника на підписання договору оренди. Це буде гарантувати ваші права та безпеку.
  • підтримуйте з власником швидкий зв'язок телефоном чи через месенджери
  • договір оренди повинен містити повний перелік меблів та техніки, яка знаходиться у квартирі. Перевірте, щоб все працювало належним чином, і зафіксуйте будь-які недоліки
  • порівняйте ціни на оренду з іншими пропозиціями на ринку
  • зберігайте копії усіх документів і листування з власником нерухомості. Це може бути корисним для вас у майбутньому, якщо виникнуть якісь проблеми.
  • будьте пильними та уважними. Підозріло низька ціна, недоступність телефонного зв'язку чи тиск щодо передоплати можуть бути ознаками спілкування з шахраями.

До речі, раніше ми розповідали про іншу схему шахрайства, де людям здавали в оренду житло, якого не існує.

Дивіться також, який вигляд має квартира, яку продають за 180 мільйонів гривень.

А ще дізнайтеся, як змінилися ціни на оренду квартири в Києві. Останнім часом вони значно знизилися.

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Запоріжжя шахраї Житло