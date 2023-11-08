Шахраї користуються новою схемою обману: заволодівають цілими квартирами!

У Запоріжжі правоохоронці викрили нову шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв в обмін на орендовані. За таким принципом працюють так звані "чорні" рієлтори.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення пресслужби на сайті Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Деталі шахрайської схеми

Зазвичай постраждалими від аферистів стають люди в нестабільному емоційному стані. Цього разу вони знайшли самотнього чоловіка, який нещодавно втратив близьку людину.

Шахраї запропонували йому обміняти двокімнатну квартиру на менше за площею житло з доплатою. Погодившись, потерпілий отримав житло без належних побутових умов та ще й орендоване.

Після звернення до поліції було встановлено особи ошуканців та провели низку обшуків. Виявилося, що зловмисники проживають в Запоріжжі та Києві. У "чорних" рієлторів вилучили мобільні телефони, документи та інші речові докази злочинних дій.

Обом зловмисникам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм обрано запобіжні заходи - домашній арешт у період часу з 19:00 до 07:00.

Крім того, слідчі встановлюють причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як не натрапити на шахраїв

Коли орендуєте помешкання, пам'ятайте про ці поради: