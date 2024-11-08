Сезонные фрукты и овощи осени: где больше всего витаминов найти в ноябре
Сезонные продукты содержат больше всего витаминов, которые необходимы организму. Врач поделилась подборкой самых полезных овощей и фруктов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему следует отдавать предпочтение сезонным продуктам и чем они полезны.
Чем полезны сезонные продукты
По словам врача Анны Безик, для выращивания сезонных фруктов и овощей нужно меньше удобрений и химической поддержки. Плоды созревают самостоятельно на открытом грунте под солнцем и собираются на пике своей зрелости.
В настоящее время они включают в себя наибольшее количество витаминов и микроэлементов. Как правило, такие продукты сразу поставляются на прилавки и не требуют специальной обработки и особого хранения.
Сезонные плоды, созревшие точно вовремя и согласно своему природному циклу, принесут организму максимальную пользу.
Такие овощи и фрукты можно смело есть в необработанном виде и не бояться, что организм от них пострадает. А выращенные не по сезону и в искусственных условиях продукты не только не накапливают необходимого количества витаминов и минералов, но и содержат в своем составе различные вредные добавки.
Чтобы несезонные овощи и фрукты выглядели хорошо и хорошо покупались, в них добавляют пестициды, стимулирующие ранее созревание и рост добавки, нитратные удобрения и т.д.
В результате все эти вредные вещества из-за слишком короткого цикла не успевают разложиться и наносят невосполнимый вред организму.
Сезонные продукты ноября
Овощи и зелень
К такой категории продуктов врач отнес:
- морковь
- савойская капуста
- свекла
- брюссельская капуста
- батат
- белокочанная капуста
- цветная капуста
- картофель
- цикорий
- пастернак
- хрен
- квашеная капуста
- квашеный огурец
- лук порей
- квашеный помидор
- тыква
Фрукты
Лучшими фруктами в ноябре будут поздние яблоки, груши и клюква. Все они будут доступны и качественные.
К сезонным фруктам ноября относятся:
- клюква
- груша
- айва
- хурма
- яблоко
- грейпфрут
- апельсин
- киви
- гранат
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача Анны Безик и сайт The food geek.
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