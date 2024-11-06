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Вместо пива и чипсов. 5 продуктов для вкусного просмотра футбола

Среда 06 ноября 2024 11:00
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Вместо пива и чипсов. 5 продуктов для вкусного просмотра футбола Какие полезные продукты подходят для просмотра футбола (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кто сказал, что при просмотре футбольного матча можно есть только чипсы и пить пиво? Чтобы насладиться игрой по полной можно подготовить вкусные и полезные закуски, которые не только утолят голод, но и зарядят энергией.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 продуктов, которые идеально подойдут для просмотра матча.

Фрукты и ягоды

Яблоки, груши, виноград, ягоды - это не только вкусно, но и полезно. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, которые дадут вам энергию и помогут сохранить хорошее настроение.

Овощи с соусами

Огурцы, морковь, помидоры с разнообразными соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легкая и полезная закуска. Овощи богаты витаминами и минералами, а соус придаст блюдам пикантности.

Орехи и семена

Миндаль, орехи кешью, семена подсолнечника или тыквы - отличный источник белка, здоровых жиров и витаминов. Тем более это медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и дают энергию.

Сыр и крекеры

Легкий и сытный вариант. Однако выбирайте сыр с низким содержанием жира и крекеры из цельнозерновой муки. Такая закуска поможет вам подольше оставаться сытыми.

Йогурт с фруктами и орехами

Греческий йогурт с добавлением фруктов и орехов тоже хорошо подойдет для просмотра футбольного матча дома.

Советы по поводу полезных закусок для просмотра футбола

  • Готовьте небольшие порции. Это поможет избежать переедания.
  • Комбинируйте продукты. Попытайтесь создать разнообразные закуски, чтобы не надоело.
  • Пейте много воды. Вода поможет поддерживать водный баланс организма.

Каких продуктов следует избегать перед телевизором

Диетологи советуют избегать следующих закусок:

  • Жареные и жирные продукты. Они тяжелы для желудка и могут вызвать дискомфорт.
  • Сладкие газированные напитки. Они содержат много сахара и калорий.
  • Чипсы и сухарики. Это пустые калории, которые точно не принесут пользы организму.
  • Картофель фри. Ее жарят в большом количестве масла, из-за чего в нем содержится много плохого холестерина.
  • Бургеры. Такая пища может привести к проблемам с весом, ощущению тошноты, тяжести в желудке и вздутию.
  • Попкорн в микроволновке. Его часто воспринимают как легкую закуску, которая богата клетчаткой. В то же время, попкорн, предназначенный для приготовления в микроволновке, содержит гидрогенизированные жиры и другие добавки, способствующие воспалению.

Ранее мы сообщали о шести продуктах, которые важны для работы мозга и защищают от рака.

Также мы писали о еде, которая дает длительную сытость и помогает избежать лишних килограммов.

При написании материала использовались следующие источники: WebMD и Eat This, Not That!

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