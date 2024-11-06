Вместо пива и чипсов. 5 продуктов для вкусного просмотра футбола
Кто сказал, что при просмотре футбольного матча можно есть только чипсы и пить пиво? Чтобы насладиться игрой по полной можно подготовить вкусные и полезные закуски, которые не только утолят голод, но и зарядят энергией.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 продуктов, которые идеально подойдут для просмотра матча.
Фрукты и ягоды
Яблоки, груши, виноград, ягоды - это не только вкусно, но и полезно. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, которые дадут вам энергию и помогут сохранить хорошее настроение.
Овощи с соусами
Огурцы, морковь, помидоры с разнообразными соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легкая и полезная закуска. Овощи богаты витаминами и минералами, а соус придаст блюдам пикантности.
Орехи и семена
Миндаль, орехи кешью, семена подсолнечника или тыквы - отличный источник белка, здоровых жиров и витаминов. Тем более это медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и дают энергию.
Сыр и крекеры
Легкий и сытный вариант. Однако выбирайте сыр с низким содержанием жира и крекеры из цельнозерновой муки. Такая закуска поможет вам подольше оставаться сытыми.
Йогурт с фруктами и орехами
Греческий йогурт с добавлением фруктов и орехов тоже хорошо подойдет для просмотра футбольного матча дома.
Советы по поводу полезных закусок для просмотра футбола
- Готовьте небольшие порции. Это поможет избежать переедания.
- Комбинируйте продукты. Попытайтесь создать разнообразные закуски, чтобы не надоело.
- Пейте много воды. Вода поможет поддерживать водный баланс организма.
Каких продуктов следует избегать перед телевизором
Диетологи советуют избегать следующих закусок:
- Жареные и жирные продукты. Они тяжелы для желудка и могут вызвать дискомфорт.
- Сладкие газированные напитки. Они содержат много сахара и калорий.
- Чипсы и сухарики. Это пустые калории, которые точно не принесут пользы организму.
- Картофель фри. Ее жарят в большом количестве масла, из-за чего в нем содержится много плохого холестерина.
- Бургеры. Такая пища может привести к проблемам с весом, ощущению тошноты, тяжести в желудке и вздутию.
- Попкорн в микроволновке. Его часто воспринимают как легкую закуску, которая богата клетчаткой. В то же время, попкорн, предназначенный для приготовления в микроволновке, содержит гидрогенизированные жиры и другие добавки, способствующие воспалению.
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При написании материала использовались следующие источники: WebMD и Eat This, Not That!
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