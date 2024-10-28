Назван продукт, от которого нужно отказаться после 40 лет

О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

От какого продукта лучше отрешиться после 40 лет?

Эксперт в области здравоохранения предположил, что отказ от бифштекса, когда вам исполнится сорок, может быть полезен для поддержания нормального уровня холестерина и предотвращения повышения АД.

Недавнее исследование Стэнфордского университета в США показывает, что наша способность перерабатывать такие продукты как стейк резко падает после 40 лет, что потенциально может привести к повышению уровня холестерина.

"Когда организм не справляется с холестерином, он оседает вдоль стенок артерий и укупоривает их. Это усиливает нагрузку на сердце, и потому повышается АД", - говорят ученые.

Чтобы снизить эти риски, ученые рекомендуют уменьшить потребление насыщенных жиров, хлебобулочных изделий и жареных блюд после достижения 40 лет. Тем, кто не желает полностью исключать стейк из своего рациона, Гарвардская медицинская школа рекомендует употреблять меньшие порции, около 85 граммов и выбирать более постные куски, например, стейки из филе.

Кроме того, белки с меньшим содержанием насыщенных жиров, например курица без кожи, гораздо полезнее для организма.

Исследователи Стэнфордского университета обнаружили две важные вехи старения у людей, заметив "скачки" в возрасте 44 и 60 лет, что противоречит представлению о том, что старение является постепенным, линейным процессом.

Они обнаружили, что диета существенно меняется в сорок лет, в то время как достижение 60 лет связано с уменьшением мышечной массы, что свидетельствует о смещении внимания в сторону силовых тренировок.