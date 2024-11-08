Сезонні фрукти та овочі осені: де найбільше вітамінів знайти у листопаді

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому варто надавати перевагу сезонним продуктам та чим вони корисні.

Чим корисні сезонні продукти

За словами лікаря Анни Безик, для вирощування сезонних фруктів та овочів потрібно менше добрив та хімічної підтримки. Плоди дозрівають самостійно на відкритому ґрунті під сонцем і збираються на піку своєї зрілості.

У цей час вони містять в собі найбільшу кількість вітамінів і мікроелементів. Як правило, такі продукти відразу постачаються на прилавки і не вимагають спеціальної обробки і особливого зберігання.

Сезонні плоди, які дозріли точно вчасно та згідно зі своїм природним циклом, принесуть організму максимальну користь.

Такі овочі та фрукти можна сміливо їсти у необробленому вигляді та не боятися, що організм від них постраждає. А вирощені не за сезоном та в штучних умовах продукти, не лише не накопичують необхідної кількості вітамінів та мінералів, а й містять у своєму складі різні шкідливі добавки.

Щоб несезонні овочі та фрукти мали гарний зовнішній вигляд та добре купувалися, у них додають пестициди, що стимулюють раніше дозрівання та зростання добавки, нітратні добрива тощо.

В результаті всі ці шкідливі речовини через занадто короткий цикл не встигають розкластися і завдають непоправної шкоди організму.

Сезонні продукти листопада

Овочі та зелень

До такої категорії продуктів лікар віднесла:

морква

савойська капуста

буряк

брюссельська капуста

батат

білокачанна капуста

цвітна капуста

картопля

цикорій

пастернак

хрін

квашена капуста

квашений огірок

цибуля порей

квашений помідор

гарбуз

Фрукти

Найкращими фруктами в листопаді будуть пізні яблука, груші та журавлина. Усі вони будуть доступні та якісні.

До сезонних фруктів листопада відносяться: