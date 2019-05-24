Передчасне старіння і пошкодження ДНК: Супрун зруйнувала міф про кисневі коктейлі

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун довела недієвість кисневих коктейлів

Уляна Супрун розповіла про те, що кисневі коктейлі, які продають ледь не у всіх дитячих поліклініках, а також нав'язують батькам у школі, абсолютно недієві. На своїй Facebook-сторінці очільниця МОЗ розповіла, що торгівля подібною панацеєю від усіх хвороб - це торгівля повітрям.

Супрун, яка раніше повідомила про важливість вітаміну В1, розповіла, що ідея, що кисень може всмоктуватися через шлунок і кишківник, виникла ще в СРСР у 1960-х роках. Сучасні дослідження не довели ані здатності "дихати кишківником", ані можливості збагатити свої внутрішні органи киснем із пінистого соку.

Також в. о. міністра охорони здоров'я стверджує, що забагато кисню людині не йде на користь, а навпаки - шкодить.

Супрун зруйнувала міф про кисневі коктейлі (фото: instagram.com)

"Ми еволюціонували, аби навчитися дихати повітрям, в якому кисню близько 20%. Дихання на молекулярному рівні - це знешкодження кисню та перетворення його на воду. Кисень нічого не "спалює", як в пічці, бо всі процеси окислення здійснюються за участю ферментів та молекул, - пише Супрун.

Кисень також не бере жодної участі в руйнації підшкірного жиру, - стверджує очільниця МОЗ.

А збільшення кисню в людському організмі призводить до передчасного старіння та пошкодження клітинних мембран і ДНК.

Супрун стверджує, що додатковий кисень необхіден лише пацієнтам із гострою зупинкою дихання.



"Навіть передчасно народженим дітям надлишок кисню буде шкодити і навіть викликати порушення зору", - пише Супрун.

Супрун зруйнувала міф про кисневі коктейлі (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Люди не можуть дихати шлунком чи кишківником, вони дихають легенями. А продавці коктейлів запевняють нас, що в містах мало кисню, тому його потрібно пити. І навіть, якщо уявити, що кисень в коктейлях нас врятує, то в одному літрі коктейлю його всього 100-150 міліграмів, а за добу ми вдихаємо 550 літрів чистого кисню, або 4 літри за хвилину.

"Замість двох літрів кисневого коктейлю ви можете просто зробити три глибоких вдихи", - пише Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про таблетки і уколи.

А також повідомляли про те, що Супрун розвіяла міфи про артеріальний тиск.

До слова, Уляна Супрун звернулася до українців із закликом підписати петицію про визнання Німеччиною Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.