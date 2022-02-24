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В Україні введено надзвичайний стан: повний список обмежень

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 06:00
В Україні введено надзвичайний стан: повний список обмежень Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні почав діяти режим надзвичайного стану. Рішення про його введення було прийнято на тлі російської агресії, загострення на Донбасі і визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

РБК-Україна наводить повний список обмежень, які будуть вводитися на території країни.

Особливий режим пересування

У регіонах при необхідності встановлюється особливий режим в'їзду та виїзду, а також можуть вводитися обмеження на рух транспортних засобів і проводитися їх огляд.

Громадський порядок

Правоохоронні органи посилять охорону громадського порядку, а також об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і народного господарства.

Заборона страйків і масових заходів

Після введення надзвичайного стану набуває чинності заборона на проведення масових заходів, крім тих, заборона на проведення яких встановлюється судом. Також не можна буде проводити страйки.

Евакуація

Можлива тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. При цьому треба надати евакуйованим стаціонарні або тимчасові житлові приміщення.

Комендантська година

У регіоні, в якому діє надзвичайний стан, при необхідності вводиться заборона перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень у встановлені години.

Перевірки документів, особистих авто і житла

Закон дозволяє перевірки документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла.

Що робити військовозобов'язаним

Призовникам, військовозобов'язаним та резервістам не можна змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу СБУ України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

ЗМІ

Вводиться заборона на поширення інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.

Забороняється робота аматорських радіопередавальних засобів і радіовипромінюючих пристроїв особистого колективного користування.

Раніше стало відомо, як працюватиме банківська система під час надзвичайного стану.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що при необхідності Україна може миттєво перейти на воєнний стан.

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